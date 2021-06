Δέσποινα Μοίρου: Από το Σουφλί στο Χόλιγουντ και στη NASA - Η Ελληνίδα ηθοποιός διαπρέπει και στην αστρονομία

Η ιδιοφυής, διεθνής Ελληνίδα ηθοποιός, διαπρέπει στην αστρονομία!



Ταυτόχρονα με μία λαμπρή καριέρα στο Χόλιγουντ, η Δέσποινα Μοίρου, κατάφερε να σπουδάσει, να βραβευτεί, αλλά και να διαπρέψει και στην αστρονομία. Το κορίτσι από το Σουφλί, που βρέθηκε το 2014, ολομόναχη στην Αμερική, χωρίς να ξέρει αγγλικά, με όνειρό της, να πετύχει στη Μέκκα του κινηματογράφου, τα κατάφερε με το παραπάνω, με 11 ταινίες στο ενεργητικό της, 24 βραβεία, διαπρέποντας στην υποκριτική, αλλά και στην αστρονομία, πλέον.





Η αγάπη της, για τα άστρα, τους πλανήτες, το μυστήριο του σύμπαντος, την κοσμολογία, τις μαύρες τρύπες, το 2017, παράλληλα με μεγάλες παραγωγές που πρωταγωνιστούσε, την οδήγησαν, να δώσει εξετάσεις στην άλγεβρα, κάτι που απαιτούσε η είσοδός της στη σχολή, και αφού έγραψε άριστα, ξεκίνησε τα μαθήματά της. Η ιδιοφυής Ελληνίδα ηθοποιός, σπούδασε πρώτα στο Planetary astronomy with Laboratories, δηλαδή πλανητική αστρονομία και μελέτες αστεροσκοπείου, με καθηγητή τον κορυφαίο Michael Schwartz.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην αστρονομία, πάλι με άριστα, δέχτηκε μία σπουδαία υποτροφία, για το πανεπιστήμιο S.U, όπου το 2021, συνεχίζει τις σπουδές της στην αστρονομία SETI -extraterrestrial intelligence ,exoplanets και live on Mars, δηλαδή εξωγήινη νοημοσύνη, ζωή στον Άρη και σε άλλους πλανήτες.



Τον Ιούνιο του 2019, η διεθνής Ελληνίδα κωμικός, έχοντας ήδη λάβει τιμητική διάκριση από την NASA , κέρδισε από το ινστιτούτο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης ,μία ακόμη διάκριση, με τίτλο «Ιnternational astronomical search collaboration», σχετικά με μελέτες για αστεροειδή, που περιστρέφονται κοντά στη γη.

Ούσα, ερευνητικό μέλος του «National Astronomy Society Washington D.C. USA», τον Δεκέμβριο του 2020, η «National space society», την έχρισε, επίσημο ερευνητικό μέλος. Έτσι συμμετέχει ενεργά στο καινούργιο πρόγραμμα που οργανώνει η «National Space «μαζί με την NASA, στην αποστολή του Άρτεμις-ARTEMIS στη σελήνη, ενός νέου διαστημικού αεροσκάφους, όπου ένας άντρας αστροναύτης και μια γυναίκα, θα ταξιδέψουν στη Σελήνη το 2024.

Η εισοδός της, πριν από λίγο καιρό, στο ινστιτούτο SETI Institute στο Silicon Valley στη NASA, όπου μπήκε με μεγάλο αγώνα, και ατελείωτα βράδια, μελέτης, εκτόξευσε την χαρά της, στα ύψη, αφού κατάφερε να μπει στον τομέα, που εργάζονται 75 επιστήμονες, σε ειδικότητες, που έχει σπουδάσει και εκείνη. Κάνοντάς της, μάλιστα την πρόταση-έκπληξη, να συμμετάσχει, στο πρόγραμμα MARS ONE, όπου τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν το 2024 στον Άρη, και έπειτα ένα γκρουπ πολλών ατόμων, το 2026, όπου κανείς δεν θα επιστρέψει ξανά στη γη. Μία εμπειρία, που αρνήθηκε στον καθηγητή Balm, εξηγώντας του, πώς κάτι τέτοιο θα ήταν παράτολμο, αφού ο Άρης, δεν έχει ατμόσφαιρα. «Είναι κάτι, μεταξύ αυτοκτονίας και εφ' όρου ζωής lock down», του απάντησε χαρακτηριστικά και αστειευόμενη.



Στις 4 Ιουνίου το 2021, ένα ακόμη βραβείο αστρονομίας, ήρθε να προστεθεί στη συλλογή της, το σπουδαίο "SILVERTELLY AWARD" για το “DEAR EARTH”- Η «Αγαπητή Γη» , όπου με έρευνά της, η Δέσποινα Μοίρου, εξήγησε τα οφέλη της καθαρής και απεριόριστης, διαστημικής ηλιακής ενέργειας στον πλανήτη μας.



Αυτές τις μέρες, η Δέσποινα Μοίρου, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αγία Πετρούπολη, αφού καλέστηκε, λόγω του επιτεύγματός της, τον Μάιο, να γίνει μέλος του «International aeronautical Federation France»! Έτσι, θα δώσει το παρών της, τον Ιούνιο στη Ρωσία, στο συνέδριο που θα παρευρίσκονται αστροναύτες, με αποστολές, που έχουν γίνει «Global Space Exploration conference », ενώ τον Οκτώβρη του 2021, θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι, για το «72o International astronautical Congress».



Παράλληλα, ολοκληρώνει το βιβλίο της, με θέμα «Χωροχρόνος, παράλληλα σύμπαντα και Dejavou», που θα εκδοθεί, μέσα στο 2021, αλλά και μελέτες αστρονομίας, που θα δημοσιευθούν, στο γνωστό περιοδικό Beyond Magazine, αλλά και στο space.gr!





Σπουδές:

Astronomy :Degree in Planetary Astronomy with laboratories

Astronomy :Degree in Extraterrestrial Intelligence (SETI), Extrasolar planets, & life in the Universe.

Artificial Intelligence in EduBA & AI EETN (Artificial Intelligence association EU)

Member of the ” SETI Institute “,Silicon Valley,NASA USA

Surveyor Member of “National Space Society ” USA

Member of the “International Astronautical Federation ” Paris, France EU



Διαβάστε άρθρο της για τον Κρόνο:

https://spacenews.gr/🌘kronos-o-archontas-ton-dachtylidion/?fbclid=IwAR0WFDFPKcqnAO39U4XxaPb25p5Ad7G8QLYyIUPhiXnz5FtiTIZlSxpoW5I