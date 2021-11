«Η Εξουσία του Σκύλου»: Μια ταινία γουέστερν του Τζέιν Κάμπιον με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Ο χαρισματικός κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του γυναίκα (Κίρστεν Ντανστ) και τον γιο της (Κόντι Σμιτ Μακφί), ο Φιλ τους βασανίζει μέχρι που έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.

The Power Of The Dog



Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον



Ηθοποιοί: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλέμονς.



Διάρκεια: 126 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021



Δείτε το τρέιλερ: