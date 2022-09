Η «χημεία» του Τζορτζ Κλούνεϊ με την Τζούλια Ρόμπερτς

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς σε μία απολαυστική συνέντευξη στους New York Times αποκάλυψαν πολλά μυστικά από τα γυρίσματα της τελευταίας τους ταινίας «Ticket to Paradise» σε σενάριο Όλ Πάρκερ. «Η ταινία γράφτηκε ξεκάθαρα για την Τζούλια και εμένα», είπε ο Κλούνεϊ. «Τα ονόματα των χαρακτήρων ήταν αρχικά Τζώρτζια και Τζούλιαν. Δεν είχα συμμετάσχει σε ρομαντική κωμωδία από την κυκλοφορία της ταινίας "One Fine Day", δεν έχω επιτύχει τόσο όσο η Τζούλια σε αυτό τον τομέα – αλλά διάβασα το σενάριο και σκέφτηκα: "αν η Τζούλια θα το κάνει, νομίζω πως αυτό θα είναι διασκεδαστικό"».

Όσο για το μοναδικό φιλί της ταινίας ο Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι «χρειάστηκαν 80 λήψεις. Έπρεπε να το κάνουμε σωστά». «Εβδομήντα εννέα λήψεις με εμάς να γελάμε και μετά η μία λήψη με εμάς να φιλιόμαστε», πρόσθεσε η Ρόμπερτς. «Είχε νόημα να κάνω την ταινία μόνο με τον Τζορτζ, με βάση τη χημεία μας. Έχουμε ένα είδος φιλίας που ο κόσμος γνωρίζει ενώ στην ταινία υποδυόμαστε το διαζευγμένο ζευγάρι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ