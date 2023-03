«Indiana Jones and the Dial of Destiny»: Πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Καννών

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» του Τζέιμς Μάνγκολντ θα είναι μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες, σύμφωνα με το Variety, ακολουθώντας τα βήματα του Τοp Gun: Maverick» το 2022.

Σε παραγωγή των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας, ο Χάρισον Φορντ υποδύεται για τελευταία φορά τον διάσημο αρχαιολόγο. Μαζί του πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων, οι Μαντς Μίκελσεν Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ και Αντόνιο Μπαντέρας.

Αν και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Απριλίου, υπάρχουν ήδη οι πρώτες φήμες και για άλλες ταινίες που θα κάνουν την πρεμιέρα τους εκεί, όπως το «Asteroid City» του Γουές Άντερσον με τον Τομ Χανκς και η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Δείτε το τρέιλερ: