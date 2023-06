Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 1η Ιουνίου

Με έντεκα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η γαλλική κωμωδία «Το Έγκλημά μου» του Φρανσουά Οζόν, η βρετανική ρομαντική κομεντί «Ευτυχισμένοι Μαζί» του Σέικαρ Καπούρ καθώς και η περιπέτεια animation «Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν». Ωστόσο ας δούμε και τις έντεκα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Ευτυχισμένοι Μαζί»: Μια ρομαντική κομεντί του Σεκάρ Καπούρ

Πως βρίσκει κανείς την παντοτινή αγάπη στις μέρες μας;

Για την Zoe, η απάντηση βρίσκεται στις εφαρμογές γνωριμιών που για την ώρα της έχουν προσφέρει μόνο γνωριμίες με …ακατάλληλους άντρες, πράγμα που εξοργίζει την εκκεντρική μητέρα της. Αντίθετα o παιδικός της φίλος και γείτονας Kaz, πιστεύει ότι η απάντηση για αυτόν βρίσκεται στο παράδειγμα των γονιών του, και αναζητά σύντροφο μέσω προξενιού. Έτσι γνωρίζει μια όμορφη και έξυπνη κοπέλα και αποφασίζει να τη παντρευτεί. Αλλά ποιος παντρεύεται με προξενιό στις μέρες μας; Για την Zoe η απόφαση του φίλου της είναι αδιανόητη!

What's Love got to Do with it

Ρομαντική κομεντί, βρετανικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Σέικαρ Καπούρ, με τους Λίλι Τζέιμς, Σαζάντ Λατίφ, Έμα Τόμσον, Σατζάρ Αλί κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Έγκλημά μου»: Η νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν

Στο Παρίσι της δεκαετίας του 30’, η Madeleine, μία όμορφη, νέα, άφραγκη ηθοποιός, κατηγορείται για τη δολοφονία ενός διάσημου παραγωγού. Με τη βοήθεια της καλύτερης της φίλης, νεαρής άνεργης δικηγόρου, Pauline, αθωώνεται επικαλούμενη αυτοάμυνα. Μία νέα ζωή διασημότητας και επιτυχίας ξεκινάει, μέχρι που η αλήθεια αποκαλύπτεται.

Mon Crime

Κωμωδία μυστηρίου, γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν, με τους Νάντια Τερεσκίεβιτς, Ρεμπέκα Μάρντερ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ντάνι Μπουμ, Φαμπρίς Λουκινί, Αντρέ Ντισολιέ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Αγάπη και Μίσος»: Ο Αρνό Ντεσπλεσάν σκηνοθετεί τη Μαριόν Κοτιγιάρ

Δύο αδέρφια γύρω στα 50. Η Αλίς είναι ηθοποιός, ο Λουί δάσκαλος και ποιητής. Η Αλίς μισεί τον αδερφό της για περισσότερα από είκοσι χρόνια, διάστημα κατά το οποίο δεν έχουν ειδωθεί. Αλλά μετά από ένα σοβαρό ατύχημα των γονιών τους, αδερφός και αδερφή θα αναγκαστούν να ξανασυναντηθούν.

Frère et soeur

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Αρνό Ντεπλεσάν, με τους Μάριον Κοτιγιάρ, Μελβίλ Πουπό, Μπένζαμιν Σικσού, Γκολσιφτέ Φαραχανί κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μεγαλόδοντας» του Άντριαν Γκρούνμπεργκ

Η επίθεση του γιγαντιαίου καρχαρία. Ο Πολ παίρνει την οικογένειά του σε ένα ταξίδι στο Μεξικό για να επιθεωρήσει μια εξέδρα πετρελαίου που έχει η εταιρεία του. Μόλις βγουν εκεί, βρίσκει το μέρος σχεδόν εγκαταλελειμμένο με λίγους τρομαγμένους εργάτες που του λένε ότι η εξέδρα έχει δεχθεί επανειλημμένα επίθεση από έναν μεγαλόδοντα καρχαρία, ο οποίος είναι μέρος ενός μεξικανικού θρύλου. Με την εξέδρα να βυθίζεται σταδιακά στο νερό και τον καρχαρία να τους κυνηγά, πρέπει να βρει έναν τρόπο να κρατήσει την οικογένειά του ασφαλή, και να μείνει ζωντανός.

The Black Demon

Σκηνοθεσία: Άντριαν Γκρούνμπεργκ



Ηθοποιοί: Ομάρ Τσαπάρο, Τζος Λούκας, Φερνάντα Ουρεχόλα, Βένους Άριελ, Ραούλ Μέντες.



Διάρκεια: 1.40'



Είδος ταινίας: Θρίλερ / Επιστημονικής Φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:

«Πρόσκληση σε Φόνο»: Mια ταινία μυστηρίου του Στίβεν Σίμεκ

1934. Νότια Αγγλία. Όταν ένας απομονωμένος δισεκατομμυριούχος προσκαλεί έξι φαινομενικά τυχαίους αγνώστους στο απομακρυσμένο κτήμα του σε ένα νησί, η ατρόμητη, επίδοξη ντετέκτιβ, Μιράντα Γκριν βρίσκει τη μυστηριώδη πρόσκληση πολύ δελεαστική για να την προσπεράσει. Όταν ένας άλλος καλεσμένος βρίσκεται νεκρός, η Μιράντα πρέπει να φτάσει στο βάθος της κακόβουλης πλοκής πίσω από τη συγκέντρωση, για να αποδείξει τον εαυτό της και τελικά για να σώσει τη ζωή της.

Invitation to a Murder

Ταινία μυστηρίου, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σίμεκ, με τους Μίσα Μπάρτον, Μπιάνκα Α. Σάντος, Κρις Μπράουνινγκ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Μπαμπούλας» του Στίβεν Κινγκ σε σκηνοθεσία Ρομπ Σάβατζ

Η ταινία τρόμου «Ο Μπαμπούλας» είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του κορυφαίου Στίβεν Κινγκ ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομπ Σάβατζ.



Μετά τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του, η Sadie Harper και η μικρότερη αδελφή της Sawyer, είναι συντετριμμένες. Ο ψυχολόγος πατέρας τους, Will, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον δικό του πόνο, με αποτέλεσμα να είναι απών από τις ζωές των κοριτσιών. Όταν ένας απελπισμένος ασθενής εμφανίζεται στο σπίτι τους ζητώντας βοήθεια, αφήνει πίσω του μια τρομακτική υπερφυσική οντότητα που κυνηγά οικογένειες και τρέφεται από τον πόνο των θυμάτων του.

The Boogeyman



Σκηνοθεσία: Ρομπ Σάβατζ



Ηθοποιοί: Κρις Μεσίνα, Σόφι Θάτσερ, Βίβιεν Λάιρα Μπλέρ, Μαρίν Άιρλαντ, Μάντισον Χου, Λιζαγκάι Χάμιλτον, Νταν Κοέν.



Διάρκεια: 2.00’



Είδος ταινίας: Θρίλερ



Δείτε το τρέιλερ:

«Επίδοξοι Κληρονόμοι»: Μια κωμωδία του Ντιν Κρεγκ με την Καθλίν Τέρνερ και την Τόνι Κολέτ



Η Μέρσι και η Σαβάνα μπορεί να μην έχουν πολλά, αλλά έχουν το τέλειο σχέδιο. Με μια ετοιμόρροπη καφετέρια στα όρια της εξαφάνισης και τις ζωές τους στάσιμες, οι δύο αδερφές συνωμοτούν ενάντια στην ετοιμοθάνατη, πλούσια θεία τους με την ελπίδα να πάρουν την κληρονομιά της. Αλλά, όπως θα διαπιστώσουν σύντομα, δεν είναι οι μόνες στην οικογένεια με παρόμοιο σχέδιο.

The Estate



Σκηνοθεσία: Ντιν Κρεγκ



Ηθοποιοί: Τόνι Κολέτ, Άννα Φάρις, Καθλίν Τέρνερ, Ντέιβιντ Ντουκόβνι, Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ, Ρον Λίβινγκστον.



Διάρκεια: 91'



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:



«Spider-Man: Ακροβατώντας Στο Αραχνο-Σύμπαν»: Η δεύτερη ταινία animation με τον αγαπημένο ήρωα Miles Morales



Ο Miles Morales επιστρέφει στο νέο κεφάλαιο του βραβευμένου με Oscar «Spider-verse saga, Spider-Man: Ακροβατώντας Στο Αραχνο-Σύμπαν». Μετά την επανένωσή του με την Gwen Stacy, ο full time πια Spider-Man της γειτονιάς, εκτοξεύεται στο Αραχνο- Σύμπαν όπου και συναντά μια ομάδα Αραχνανθρώπων που έχουν μια αποστολή: να το προστατεύσουν με κάθε τρόπο. Όταν όμως οι ήρωες συγκρούονται για το πώς θα χειριστούν τη νέα απειλή, ο Miles βρίσκεται αντιμέτωπος με τους υπόλοιπους Αραχνανθρώπους και καλείται να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι ήρωας. Έτσι μόνο θα καταφέρει να σώσει αυτούς που αγαπά.

Spider-Man: Across The Spider-Verse



Σκηνοθεσία: Ιοακίμ Ντος Σάντος, Κεμπ Πάουερς, Τζάστιν Κ. Τόμσον



Ακούγονται οι: Σαμάικ Μουρ, Χέιλι Στάινφελντ, Τζέικ Μ. Τζόνσον, Ίσα Ρέι, Ντάνιελ Καλούγια, Τζέισον Σουόρτσμαν, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, Λόρεν Βέλεζ, Γκρέτα Λι, Ρέιτσελ Ντρατς, Γιόρμα Τακόνε, Σέι Γουίγκαμ, Όσκαρ Άιζακ.



Διάρκεια: 2.00’



Είδος ταινίας: Περιπέτεια



Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Μελισσοκόμος» – Το αριστούργημα του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε επανέκδοση

Η έβδομη κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος» προβάλλεται σε επανέκδοση.

Ο Σπύρος, που είναι δάσκαλος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη περνά όλη του τη ζωή εκεί, μετά τον γάμο της κόρης του και την αναχώρηση του γιου του, που θα συνεχίσει τις σπουδές του στην Αθήνα. Έτσι, αρχίζει κι αυτός το «ταξίδι» του, εγκαταλείποντας τη διδασκαλία, το σπίτι και τη γυναίκα του. Διασχίζοντας, λοιπόν, όλη τη χώρα με τις κυψέλες του, όπως έκανε ανέκαθεν η οικογένειά του. Η συνάντησή του, όμως, με μια κοπέλα, θα ξαναζωντανέψει παλιά συναισθήματα κι αναμνήσεις. Φυσικά, για εκείνον, το παρελθόν είναι τα πάντα, για εκείνη, τίποτα. Ο Σπύρος, παλιός «αριστερός» και αγωνιστής, είναι μόνος του, με το παρελθόν του και πολύ κουρασμένος πια, για να επιμείνει στις δυσκολίες της ζωής.

The Beekeeper

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Σενάριο: Θόδωρος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Νόλλας, Τονίνο Γκουέρα

Φωτογραφία: Γιώργος Αρβανίτης

Μοντάζ: Τάκης Γιαννόπουλος

Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου



Πρωταγωνιστούν: Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Νάντια Μουρούζη, Σέρτζε Ρετζιάνι, Τζένη Ρουσσέα, Ντίνος Ηλιόπουλος.

Διάρκεια: 120 λεπτά

Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία

Έτος παραγωγής: 1986

Δείτε το τρέιλερ:

«Τα Άνθη στα Άνθη» του Γιώργου Αθανασίου

Ασπρόμαυρος ρομαντισμός από τον πρωτοεμφανιζόμενο Γιώργο Αθανασίου. Την τελευταία μέρα του στην Αθήνα προτού φύγει για το εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος συναντάει τη Σοφία στο πάρκο. Νιώθοντας την πίεση του χρόνου, οι δυο όχι-τόσο-καλοί φίλοι συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι και να πουν όσα δεν έχουν πει τόσο καιρό.

Με τη Σοφία Ιωάννου και τον Κωνσταντίνο Κωνιό.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Αγόρι» του Ναγκίσα Όσιμα του 1969 σε επανέκδοση

Ναγκίσα Όσιμα του 1969. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα 10χρονο, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του ζει μια ζωή στο δρόμο: σκηνοθετούν ατυχήματα, στα οποία υποδύονται τους τραυματίες, εκβιάζοντας τους οδηγούς και ζητώντας τους χρήματα, για να μη τους καταγγείλουν στην αστυνομία.

Shonen

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες (1969) του Ναγκίσα Όσιμα, ενός από τους πλέον αντισυμβατικούς δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, σε νέες ψηφιακά επεξεργασμένες κόπιες.

Δείτε το τρέιλερ: