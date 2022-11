Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 3 Νοεμβρίου

Με εννέα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το θρίλερ «Άμστερνταμ», το ιρανικό road movie «Φύγαμε», το δράμα «Vortex» του Γκασπάρ Νοέ, το ψυχολογικό θρίλερ «Ανώνυμη Κλήση», με τον Μελ Γκίμπσον και το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Στη Χώρα του Πάγου και της Φωτιάς» της Δήμητρας Ζήρου.

Φύγαμε: Ένα road trip του Πανάχ Παναχί

Ένα Ιρανικό φιλμ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, ένα αστείο όσο και δραματικό μα διαρκώς απολαυστικό road movie, που φέρνει αναπάντεχα κοντά τη μεγάλη παράδοση του Ιρανικού σινεμά και στοιχεία της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, με θαρραλέα ματιά και μαεστρική σκηνοθεσία. Η κρυφή, σχεδόν συνομωτική διαδρομή μιας χαοτικής όσο και τρυφερής οικογένειας προς τα σύνορα, με τη συνοδεία των τραγουδιών της Χαγιεντέ και του Έμπί, μας παρασύρει και μας συγκινεί, σε ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο που συμμετείχε επίσημα στο Φεστιβάλ Καννών και κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Λονδίνου.

Hit the Road / Jaddeh Khaki

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Πανάχ Παναχί



Πρωταγωνιστούν: Παντέα Παναχίχα, Μοχάμαντ Χασάν Μαντζουνί

Vortex: Μια ριζοσπαστική ταινία του Γκασπάρ Νοέ για τις δυσκολίες του γήρατος

Ο μεγάλος προβοκάτορας του παγκόσμιου σινεμά αλλάζει στυλ, αλλά παραμένει σοκαριστικός. Το Amour του Χάνεκε μπαίνει στο παραισθησιογόνο σύμπαν του Γκασπάρ Νοέ και μας προσκαλεί σε μια αδυσώπητα ρεαλιστική ιστορία τρόμου, όπου αυτός πηγάζει από τις δυσκολίες του γήρατος.

Ένα αγαπημένο, ηλικιωμένο ζευγάρι περνά τις μέρες του σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, παλεύοντας με τα πρώτα στάδια της άνοιας. Με την οθόνη σε split-screen, παρακολουθούμε την καθημερινότητά τους, και όσο αυτή γίνεται όλο και πιο δύσκολη και ο γιος τους προσπαθεί να τους φροντίσει, η λήθη μετατοπίζεται σε κάτι πιο ανησυχητικό και οι δυο τους μπαίνουν σε μια δίνη ψυχικού και σωματικού εκφυλισμού.

Η ζωή είναι σύντομο πάρτι που σύντομα θα ξεχαστεί.

Ταυτότητα ταινίας

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γκασπάρ Νοέ



Πρωταγωνιστούν: Ντάριο Αρτζέντο, Φρανσουάζ Λεμπρούν, Άλεξ Λουτζ

Διάρκεια: 142’



Έτος Παραγωγής: 2021

«Ανώνυμη Κλήση»: Ένα ψυχολογικό θρίλερ με τον Μελ Γκίμπσον



Μπορεί μία κλήση να αλλάξει τα πάντα; Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον (Braveheart) πρωταγωνιστεί σε ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρομουάλντ Μπουλανζέ (Connectés). Μία ταινία με γερές δόσεις αγωνίας και ένα ανελέητο κυνήγι ενάντια στον χρόνο.



Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός (Μελ Γκίμπσον) δέχεται μια κλήση από έναν άγνωστο, που απειλεί να σκοτώσει ολόκληρη την οικογένεια του ζωντανά στον αέρα. Για να σώσει αγαπημένα πρόσωπα, ο παραγωγός θα πρέπει να παίξει ένα σκοτεινό παιχνίδι επιβίωσης. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει είναι να ανακαλύψει την ταυτότητα του εγκληματία.

On The Line



Σκηνοθεσία: Ρομουάλντ Μπουλανζέ



Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Γουίλιαμ Μόζλι, Κέβιν Ντίλον, Τζον Ρόμπινσον, Νάντια Φαρές, Ενρίκε Άρσε, Άλια Σερορ-Ο-Νιλ, Πολ Σπέρα.



Διάρκεια: 104 λεπτά



Είδος ταινίας: Θρίλερ



Amsterdam: Η συγκλονιστική επική ταινία μυστηρίου του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ

Μια συναρπαστική και εξαιρετικά περίτεχνη ιστορία που συνυφαίνει πανέξυπνα τα ιστορικά δεδομένα με τη μυθοπλασία σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία από τα studios 20th Century Studios και New Regency. Η συγκλονιστική επική ταινία μυστηρίου όπου παρακολουθούμε τρεις πολύ καλούς φίλους που βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι στις πιο σοκαριστικές μυστικές συνωμοσίες στην ιστορία της Αμερικής.

Amsterdam

Σκηνοθεσία: : Ντέιβιντ Ο. Ράσελ



Ηθοποιοί: Κρίστιαν Μπέιλ, Μάργκοτ Ρόμπι, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Αλεσάντρο Νίβολα, Άντρια Ράιζμπορο, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Ροκ, Ματίας Σένερτς, Μάικλ Σάνον, Μάικ Μάιερς, Τέιλορ Σουίφτ, Ζόε Σαλντάνα, Ράμι Μάλεκ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Διάρκεια: 111 λεπτά



Είδος ταινίας: Μυστηρίου



Στη Χώρα του Πάγου και τη Φωτιάς: Το ντοκιμαντέρ της Δήμητρας Ζήρου για τους Sámi

Το ντοκιμαντέρ «Στη Χώρα του Πάγου και τη Φωτιάς» είναι εμπνευσμένο από τη σύγχρονη ζωή των αυτοχθόνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Αρκτική ζώνης, των Sámi, ευρέως γνωστoί ως Λάπωνες. Έπειτα από δεκαπέντε χρόνια έρευνας και φωτογράφησης του Ευρωπαïκού αρκτικού τοπίου και των αυτοχθόνων κατοίκων του, η σκηνοθέτις Δήμητρα Ζήρου ξεκινά ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από τη μακρινή αυτή γη και τους ανθρώπους της.

Δύο παράλληλες ιστορίες ξετυλίγουν σταδιακά την καθημερινή ζωή δύο πολύ διαφορετικών ανθρώπων: της 87χρονης Sara, και του 7χρονου Mihka που ζουν στην Guovdageaidnu – Kautokeino. μια μικρή απομακρυσμένη πόλη στη μέση της Νορβηγικής Αρκτικής τούνδρας. Η ταινία παρατηρεί τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ενός έτους, μέσα από τις εναλλαγές των εποχών και το πέρασμα από το διαρκές καλοκαιρινό φως, στο Αρκτικό σκοτάδι.

Into the Land of Ice and Fire

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Δήμητρα Ζήρου

Διάρκεια: 95 λεπτά

Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Νορβηγία, Σερβία

Έτος παραγωγής: 2021

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Emily: Μια ταινία για τη γυναίκα πίσω από το βιβλίο «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Φράνσις Ο’ Κόνορ

Η ταινία διηγείται τη «φανταστική» ζωή μιας από τις πιο διάσημες συγγραφείς όλων των εποχών, της Emily Brontë. Μιας επαναστάτριας και αλλόκοτης κοπέλας, η οποία καθώς μεγαλώνει, αυτοπροσδιορίζεται , βρίσκει τη φωνή της και τελικά γράφει το κλασικό έργο «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Οι σχέσεις που την ενέπνευσαν ήταν η ωμή και παθιασμένη σχέση της με τις αδερφές της, ο πρώτος της απαγορευμένος έρωτας με τον Weightman, και η στοργική της αγάπη και ο θαυμασμός της για τον αντισυμβατικό αδερφό της Branwell.

Ταυτότητα ταινίας

Emily

Βιογραφικό δράμα εποχής, βρετανικής και αμερικανικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Φράνσις Ο' Κόνορ, με τους Έμα Μακέι, Φιον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κόεν, Τζέμα Τζόουνς, Αμέλια Γκέθινγκ κ.ά.

Το Κρεματόριο

Μία από τις καλύτερες ταινίες του τσέχικου νέου κύματος. Ένας άντρας στην κατεχόμενη από τους ναζί Τσεχοσλοβακία, διευθύνει ένα κρεματόριο για την αποτέφρωση νεκρών. Σύμφωνα με τα πιστεύω του νομίζει ότι έτσι κάνει χάρη στους ανθρώπους, διότι εμπνευσμένος από τις γνώσεις του από τη θιβετιανή θρησκεία θεωρεί πως τους εξαγνίζει. Σταδιακά υιοθετεί τη ναζιστική ιδεολογία, όμως θα κληθεί να πάρει μία αποτρόπαιη απόφαση όταν μάθει πως έχει εβραϊκή καταγωγή.

(1969)

Spalovac mrtvol

σκηνοθεσία Juraz Herz

Η Πριγκίπισσα Αλάνι

Ένα θαρραλέο, νεαρό κορίτσι μεταμφιέζεται σε πριγκίπισσα για να

σώσει το βασίλειο και τον διάδοχο του θρόνου.

Η Πιλ είναι μια νεαρή ορφανή που ζει στη μεσαιωνική πόλη Ομιχλούπολη. Μια μέρα,

ο Τρίσταν, ο άκαρδος αντιβασιλέας, καταριέται τον Ρόλαντ, διάδοχο του θρόνου, και τον μεταμορφώνει σε «γατόκοτα» (μισό κοτόπουλο, μισό γάτα). Για να σώσει τον Ρόλαντ και το βασίλειο, η Πιλ ξεκινά μια αναζήτηση για το αντίδοτο. Ο Κρόμπαρ, ένας άγαρμπος φρουρός με καλή καρδιά, ο Κουδουνάκιας, ένας νεαρός γελωτοποιός, και η παρέα των τριών κουναβιών της, την ακολουθούν. Από το Καταραμένο Δάσος έως το Λαγκάδι του Θηρίου, η Πιλ και η απίθανη συντροφιά της θα ζήσουν τη μεγαλύτερη περιπέτεια.

Και θα βρουν την οικογένεια που δεν είχαν ποτέ.

Pil's Adventures (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Τζουλιάν Φουρνε



Ακούγονται οι: Βίκυ Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός.



Διάρκεια: 89 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Φυγή

Ταινία κινουμένων σχεδίων, από τη Δανία, για όλη την οικογένεια, αλλά απευθύνεται κυρίως στους ενήλικες, με θέμα την προσφυγιά. Με κεντρικό ήρωα έναν Αφγανό, που έφυγε από τη χώρα του σε νεαρή ηλικία για να εγκατασταθεί στη Δανία και λίγο πριν παντρευτεί μιλά για την τραυματική ιστορία του, χάνοντας το μητρικό χάδι που έχασε, τους φίλους του και την παιδική του ηλικία. Ενδιαφέρουσα συγκινητική ταινία, αν και αρκετά διδακτική, που γύρισε ο Γιόνας Ράσμουσεν και κέρδισε τρεις υποψηφιότητες στα Όσκαρ (Διεθνής Ταινία, ντοκιμαντέρ και Αnimation).

Flee