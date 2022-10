Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 13 Οκτωβρίου

Με έξι ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας «Drive my Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, τη βρετανική κωμωδία «Κοίτα τους πώς Τρέχουν!», με τον Σαμ Ρόκγουελ, τη δραματική κωμωδία «Ο Χαμένος Βασιλιάς» του Στίβεν Φρίαρς, το ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream», για τη ζωή και το έργο του θρυλικού Ντέιβιντ Μπόουι και το φινάλε της γνωστής σειράς ταινιών τρόμου «Η Τελευταία Νύχτα με τις Μάσκες». Επίσης, προβάλλονται επτά ταινίες μικρού μήκους νέων Ελλήνων δημιουργών, με τίτλο «Στην Κόψη».

Drive my Car: Η αριστουργηματική ταινία του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Δύο χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της συζύγου του, ο Yusuke Kafuku, ένας διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης, λαμβάνει μια πρόταση να σκηνοθετήσει μια παραγωγή του «Θείου Βάνια» σ’ ένα Φεστιβάλ Θεάτρου στη Χιροσίμα. Εκεί, γνωρίζει τη Misaki Watari (Τόκο Μιούρα), μια λιγομίλητη νεαρή γυναίκα στην οποία ανατέθηκε από το Φεστιβάλ να γίνει η σοφέρ στο αγαπημένο του κόκκινο Saab 900. Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα της παραγωγής, οι εντάσεις αυξάνονται μεταξύ του καστ και του συνεργείου, κυρίως μεταξύ Yusuke και Koshi Takatsuki, ενός όμορφου τηλεοπτικού αστέρα που μοιράζεται μια ανεπιθύμητη σχέση με την αείμνηστη σύζυγο του Yusuke. Αναγκασμένος να ανακαλύψει οδυνηρές αλήθειες που προέρχονται από το παρελθόν του, ο Yusuke αρχίζει – με τη βοήθεια της οδηγού του – να αντιμετωπίζει τα στοιχειώδη μυστήρια που άφησε πίσω της η γυναίκα του.

Σκηνοθεσία: Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι



Πρωταγωνιστούν: Χιντεντόσι Νισιζίμα, Τόκο Μιούρα

Διάρκεια: 179 λεπτά



Χώρα παραγωγής: Ιαπωνία



Έτος παραγωγής: 2021

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Χαμένος Βασιλιάς

Το 2012, βρέθηκαν τα λείψανα του βασιλιά Ριχάρδου Γ' ανακαλύφθηκαν κάτω από ένα πάρκινγκ στο Λέστερ, τα οποία αγνοούνταν για περισσότερα από 500 χρόνια. Η έρευνα είχε ενορχηστρωθεί από μία ερασιτέχνη ιστορικό, την Φιλίπα Λάνγκλεϊ, της οποίας η αδιάκοπη έρευνα είχε αντιμετωπιστεί με ακατανοησία από τους φίλους και την οικογένειά της και με σκεπτικισμό από ειδικούς και ακαδημαϊκούς. Η ταινία "Ο Χαμένος Βασιλιάς" είναι η επιβεβαιωτική αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που αρνήθηκε να την αγνοήσουν και εναντιώθηκε στους πιο επιφανείς ιστορικούς της χώρας, αναγκάζοντάς τους να στοχαστούν εκ νέου για έναν από τους πιο διαβόητους βασιλιάδες στην ιστορία της Αγγλίας.

The Lost King

Σκηνοθεσία: Στίβεν Φρίαρς

Ηθοποιοί: Στιβ Κούγκαν, Σάλι Χόκινς, Χάρι Λόιντ



Διάρκεια: 108 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:

«Moonage Daydream»: Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ντέιβιντ Μπόουι

Το «Moonage Daydream» ρίχνει φως στη ζωή και την ιδιοφυΐα του Ντέιβιντ Μπόουι, ενός από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Με μια καλειδοσκοπική αφήγηση που κάνει σλάλομ μέσα από άφθονο και μεγαλειώδες υλικό που έρχεται στην επιφάνεια για πρώτη φορά, το φιλμ αντλεί από τις συναυλίες, τα studio και τα παρασκήνια, για να παρουσιάσει μια κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους.

Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Μπρετ Μόργκεν, ο οποίος έχει υπογράψει τα εξαιρετικά πετυχημένα «The Kid Stays in the Picture» και «Cobain: Montage of Heck».

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Ντέιβιντ Μπόουι και μας καθοδηγεί η αφήγηση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ντοκιμαντέρ, γερμανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Μπρεντ Μόργκεν.

Διάρκεια: 140 λεπτά



Είδος ταινίας: Βιογραφική



Δείτε το τρέιλερ:

«Η Τελευταία Νύχτα με τις Μάσκες»: Το αιματηρό φινάλε του μανιακού δολοφόνου Μάικλ Μάγιερς με τη Τζέιμι Λι Κέρτις

Τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Halloween Kills», η Λόρι ζει με την εγγονή της Άλισον, και ολοκληρώνει τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της. Ο Μάικλ Μάιερς δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε. Η Λόρι, αφού επέτρεψε στο φάντασμα του Μάικλ να καθορίζει τη ζωή της για τόσες δεκαετίες, αποφάσισε να απελευθερωθεί από τον φόβο και την οργή και να αγκαλιάσει τη ζωή. Έχει υποβληθεί πλέον σε εντατική θεραπεία και έχει χτίσει σιγά σιγά ένα ασφαλές, σταθερό, αγαπημένο σπίτι για τον εαυτό της και την 21χρονη εγγονή της.

Halloween Ends



Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν



Ηθοποιοί: Τζέιμι Λι Κέρτις, Άντι Μάτιτσακ, Τζέιμς Τζουντ Κόρτνι, Ρόχαν Κάμπελ, Γουίλ Πάτον, Κάιλ Ρίτσαρντς.



Διάρκεια: 111 λεπτά



Είδος ταινίας: Τρόμου

Δείτε το τρέιλερ:

«Κοίτα Τους Πώς Τρέχουν»: Μια κωμωδία μυστηρίου τουΤομ Τζορτζ με τον Σαμ Ρόκγουελ

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

See How They Run

Κωμωδία μυστηρίου, βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τομ Τζορτζ, με τους Σαμ Ρόκγουελ, Σίρσα Ρόναν, Εϊντριεν Μπρόντι, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Ρουθ Ουίλσον, Χάρις Ντίκινσον, Σίρλεϊ Χέντερσον, Σιάν Κλίφορντ, Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ, Ρις Σίρσμιθ, Τσάρλι Κούπερ.



Διάρκεια: 98 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:

Στην Κόψη

Μια ομάδα δημιουργών 7 ταινιών μικρού μήκους ενώνουν τις φωνές και τις δημιουργικές τους συγγένειες και ανησυχίες σε ένα κινηματογραφικό ψηφιδωτό το οποίο αποτελείται από τα φιλμ «Index» (Νικόλας Κολοβός), «Ο Σπόρος» (Ιφιγένεια Κοτσώνη), «À la Carte» (Ταξιάρχης Δεληγιάννης & Βασίλης Τσιουβάρας), «Πρώτο Μπάνιο» (Αλέξανδρος Κωστόπουλος), «Τζαφάρ» (Νάνσυ Σπετσιώτη), «Το Κοφίνι» (Άρης Λεχουρίτης) και ο «Φοιτητής» (Βασίλης Καλαμάκης).

Δείτε το τρέιλερ: