Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 21 Οκτωβρίου 2021

Με οκτώ ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το κοινωνικό δράμα «Minimata», με τον Τζόνι Ντεπ, το ιταλικό δράμα «Μόνη με τα Όνειρά της» και η γαλλική ταινία «Γκαγκάριν». Ωστόσο ας δούμε και τις οκτώ ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Minamata» του Άντριου Λέβιτας, με τον Τζόνι Ντεπ

Η νέα ταινία του Άντριου Λέβιτας, η οποία έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο 70ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ακολουθεί την αληθινή ιστορία του πολεμικού φωτογράφου Γιουτζίν Σμιθ (Τζόνι Ντεπ), ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ίσως ο πιο σημαντικός Αμερικάνος φωτογράφος στην ανάπτυξη του εκδοτικού φωτογραφικού δοκιμίου». Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει τελειώσει και οι φωτογραφίες του από τα μέτωπα των μαχών του Ειρηνικού να έχουν καθορίσει την εικόνα που είχε το αμερικανικό κοινό για τον πόλεμο, ο Σμιθ έχει αποτραβηχτεί από την ενεργό δράση και την κοινωνία. Μέχρι τη στιγμή που ένας φίλος του, του προτείνει να φωτογραφίσει για λογαριασμό του περιοδικού “Life” τις επιπτώσεις που έχει στους κατοίκους η σταθερή δηλητηρίαση των νερών από τα απόβλητα ενός χημικού εργοστασίου στη Μιναμάτα της Ιαπωνίας.

Δραματική 2020



Σκηνοθεσία: Άντριου Λέβιτας

Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Μπιλ Νάι, Χιρογιούκι Σανάντα, Μινάμι, Κάθριν Τζένκινς

Δείτε το τρέιλερ:

«Venom 2: Let There Be Carnage» με τον Τομ Χάρντι

Ο Τομ Χάρντι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως ο φονικός προστάτης Venom, ένας από τους πιο πολύπλοκους και ιδιαίτερους χαρακτήρες της Marvel.

Ο ρεπόρτερ Έντι Μπροκ προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή με τον συμβιωτή του Venom, όταν καλείται να πάρει τη σημαντικότερη συνέντευξη της καριέρας του. Αυτή πρόκειται να γίνει με τον κατά συρροή δολοφόνο και θανατοποινίτη Κλίτους Κάσαντι, που ενσαρκώνει ο Γούντι Χάρελσον, στον οποίο εισχωρεί ένας άλλος συμβιωτής, ο Carnage, δίνοντάς του επίσης υπεράνθρωπες δυνάμεις.

Σκηνοθεσία: Άντι Σέρκις



Ηθοποιοί: Τομ Χάρντι, Γούντι Χάρελσον, Ναόμι Χάρις, Στίβεν Γκράχαμ, Μισέλ Ουίλιαμς, Ρεϊντ Σκοτ

Διάρκεια: 97 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας

Δείτε το τρέιλερ:

«Ανάμνηση» του Απιτσατπόνγκ Βερασεθακούλ με τη Τίλντα Σουίντον

Ένα ψυχολογικό δράμα του Ταϊλανδού ανεξάρτητου σκηνοθέτη Απιτσατπόνγκ Βερασεθακούλ (”Τροπική Ασθένεια”) με την εξαιρετική Τίλντα Σουίντον.

Η Τζέσικα ζει στη Σκωτία και ασχολείται με την ανθοκομία. Όταν επισκέπτεται την αδελφή της στην Μποκοτά, αρχίζει να ακούει παράξενους ήχους ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου της. Η διαρκής επανάληψη αυτών των ήχων την ωθούν να εντοπίσει την προσέλευσή τους. Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο φεστιβάλ των Κανών.

Memoria

Σκηνοθεσία: Απιτσατπόνγκ Βερασεθακούλ



Πρωταγωνιστούν: Τίλντα Σουίντον, Eλκίν Ντίαζ, Χουαν Πάμπλο Ουρέγκο.

Δείτε το τρέιλερ:

«Κβο Βάντις Άιντα;» της Τζασμίλα Ζμπάνιτς

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία «Κβο Βάντις Άιντα;», η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1995, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σρεμπρένιτσα στη Βοσνία από τον στρατό της Σερβίας. Η Άιντα εργάζεται ως διερμηνέας για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται στην περιοχή για τη διατήρηση της ειρήνης. Καθώς ο κλοιός πολιορκίας της πόλης σφίγγει η Άιντα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου για τον εαυτό της και την οικογένειά της.

QUO VADIS AIDA?

Σκηνοθεσία: Τζασμίλα Ζμπάνιτς



Πρωταγωνιστούν: Γιάσνα Ντούρισιτς, Ιζουντίν Μπαζροβιτς, Μπόρις Ισάκοβιτς

Διάρκεια: 102 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Μόνη με τα Όνειρά της» του Πάολο Λικάτα

Η ταινία «Μόνη με τα Όνειρά της» εξερευνά τα καθολικά επίκαιρα θέματα του χωρισμού της οικογένειας λόγω της μετανάστευσης, των συγκρούσεων γενεών και της γυναικείας καταστολής, συνεχίζοντας τις παραδόσεις των Ιταλών νεορεαλιστών δασκάλων. Ροσελίνι, Βισκόντι, Όλμι και Ντε Σίκα.

Τέλη της δεκαετίας του 1960 και η 11χρονη Λουτσία μένει πίσω με τη γιαγιά της, Μαρία, ενώ οι γονείς της μεταναστεύουν στη Γαλλία για να βρουν δουλειά. Η Λουτσία προσπαθεί να βρει τον ρόλο της ανάμεσα στους κατοίκους του παραδοσιακού όσο και ειδυλλιακού χωριού στη Σικελία, υπό την άγρυπνη καθοδήγηση της αυστηρής γιαγιάς της. Καθώς η Λουτσία οδηγείται στο να αποχαιρετίσει την ανήλικη ζωή, η παιδική της αθωότητα χάνεται υπό το βάρος ενός αποτρόπαιου οικογενειακού μυστικού, για το οποίο η νεαρή κοπέλα θα πληρώσει βαρύ τίμημα.



«Alone with Her Dreams»

Δραματική ταινία, ιταλικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Πάολο Λικάτα, με τις Τάνια Μπαμπάτσι, Κάτια Γκρέκο, Μάρτα Καστίλια κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Γκαγκάριν»

Ο νεαρός Γιούρι είναι αποφασισμένος να κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να αποτρέψει την κατεδάφιση του σπιτιού του, που βρίσκεται μέσα σε ένα συγκρότημα εργατικών κατοικιών που έχει το όνομα του διάσημου

Σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν.



Ένα ντεμπούτο που ξεχώρισε από την επίσημη επιλογή των Καννών, οδηγώντας τον ίδιο τον διευθυντή του Φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, να του πλέξει το εγκώμιο.

Gagarine

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουλ, με τους Αλσένι Μπαθιλί, Λίνα Κούντρι, Τζαμίλ ΜακΚρέιβεν, Ντενί Λαβάντ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Δεν Υπάρχει Κακό» του Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Το 24ωρο ενός μεσήλικα άντρα με την οικογένειά του μέχρι να ξαναπιάσει δουλειά. Η κρίσιμη νύχτα ενός αποφασισμένου στρατιώτη. Η τριήμερη άδεια ενός άλλου για να επισκεφθεί την αρραβωνιαστικιά του που έχει γενέθλια. Η εβδομάδα ενός αγρότη/γιατρού της επαρχίας, όταν τον επισκέπτεται η ανιψιά του από τη Γερμανία. Τέσσερις άντρες, τέσσερις ιστορίες, συνθέτουν την εικόνα της άκαμπτης πολιτικής πραγματικότητας του σύγχρονου Ιράν και κάνουν ένα καυστικό σχόλιο για το σύστημα.

There Is No Evil

Κοινωνικό δράμα, ιρανικής, γερμανικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Μοχάμαντ Ρασούλοφ, με τους Εσάν Μιροσεινί, Σαγκαχιέγκ Σουριάν, Καβέ Αχανγκάρ Αλιρεζά Ζαρεπαράστ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Ρον Χάλασε»: Μια ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχεδίων

Η κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο Ρον Χάλασε» αφηγείται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός κοινωνικά απροσάρμοστου γυμνασιόπαιδου, και του Ρον, του υπερσύγχρονου ψηφιακού ρομπότ που μιλά και περπατά και το οποίο υποτίθεται πως είναι «Ο Αντισυμβατικός Κολλητός Φίλος». Οι ξεκαρδιστικές δυσλειτουργίες του Ρον, στην εποχή των social media, μπλέκουν τον Μπάρνεϊ και τον Ρον σε ένα γεμάτο δράση ταξίδι, μέσα από το οποίο το αγόρι και το ρομπότ του μαθαίνουν να ζουν και να απολαμβάνουν το υπέροχο χάος της αληθινής τους φιλίας. Πρόκειται για μια συγκινητική αλλά και ξεκαρδιστική ιστορία, που αφορά στην ιδιότυπη φιλία μεταξύ ενός γυμνασιόπαιδου και του ελαττωματικού του ρομπότ.

«Ron’s Gone Wrong»



Σκηνοθεσία:

Ακούγονται οι: Χρήστος Θάνος, Νικόλας Ζωζός, Ευάγγελος Καζλαρής, Έφη Θανοπούλου

Διάρκεια: 107 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ: