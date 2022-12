Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 29 Δεκεμβρίου

Με πέντε ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το ριμέικ της αριστουργηματικής ταινίας του Κουροσάβα «Ikiru», με τον εξαιρετικό Μπιλ Νάι, «Αισθάνομαι Ζωντανός», και το βιογραφικό δράμα του Μικέλε Πλασίντο «Στη Σκιά του Καραβάτζιο». Επίσης, αναμένεται να σπεύσουν οι λάτρεις της Γουίτνεϊ Χιούστον, για το βιογραφικό μουσικό δράμα «I Wanna Dance with Somebody», αλλά και οι φαν του Νοτιοκορεάτη Χονγκ Σανγκ - σου, για το τελευταίο του φιλμ «Η Ιστορία μιας Μυθιστοριογράφου». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κωμική περιπετειώδη κομεντί «Γάμος μετ' Εμποδίων», με τη δημοφιλή Τζένιφερ Λόπεζ.

Αισθάνομαι Ζωντανός: Το ριμέικ της αριστουργηματικής ταινίας του Κουροσάβα «Ikiru», με τον έξοχο Μπιλ Νάι



Στο Λονδίνο το 1952, ο Γουίλιαμς, ένας βετεράνος δημόσιος υπάλληλος, αποτελεί ένα μικρό γρανάζι στην γραφειοκρατία της αναδόμησης της μεταπολεμικής Αγγλίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς άπειρα χαρτιά κατακλύζουν το γραφείο του, μαθαίνει ότι έχει μία θανάσιμη ασθένεια. Έτσι ξεκινάει να ψάχνει κάποιο νόημα στη ζωή του όσο του μένει ακόμα χρόνος. Οι πρώτες του δοκιμές, με περιορισμένη επιτυχία, είναι να υποκύψει στην ακολασία κατά την διάρκεια μίας ξέφρενης νύχτας στο Μπράιτον με την παρέα ενός μποέμ συγγραφέα που συναντά εκεί. Όταν επιστρέφει στο Λονδίνο, αγνοεί τις οικογενειακές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις για μέρες. Αλλά σύντομα τον ιντριγκάρει μία νέα συνάδελφος στο γραφείο του, η Μάργκαρετ, η οποία αποτελεί ακριβές παράδειγμα του τι είναι η ζωή και το να ζεις πραγματικά. Καθώς η φιλία τους εξελίσσεται, του δείχνει πώς να χαλιναγωγήσει τα χρόνια εμπειρίας και αφοσίωσης που έχει στην πλάτη του σε μία τελευταία και απλόχερη προσπάθεια να δημιουργήσει, παρά τα εμπόδια, ένα πρότζεκτ για τα παιδιά μίας φτωχής περιοχής του Λονδίνου. Αυτό επιβραβεύει τον Γουίλιαμς με μία αποκαλυπτική κατανόηση της ευτυχίας και του νοήματος της ζωής.

Σχετικά με την παραγωγή

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε μάλλον κατά τύχη. Ένα βράδυ, ο Καζούο Ισιγκούρο δειπνούσε με τον Στίβεν Γούλεϊ, όταν πέρασε από εκεί ο Μπιλ Νάι για ένα ποτό. «Είναι νερντς», λέει γελώντας ο Νάι για εκείνο το βράδυ. «Κάθονται και ανταλάσσουν ονόματα σημαντικών σκηνοθετών, κυρίως ασπρόμαυρων ταινιών από τις δεκαετίες του ’30 μέχρι του ’57. Προκαλούν ο ένας τον άλλον να ονομάσουν τον σχεδιαστή, τον σκηνοθέτη ή εκείνον τον ηθοποιό που ερμήνευε τον αστυνομικό στο φινάλε της ταινίας. Στο τέλος, ο Ισιγκούρο συζητούσε με τη γυναίκα του και ξαφνικά λένε, «Ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη σου ταινία». Και εγώ τους απάντησα, «Εντάξει, όποτε θέλετε, ενημερώστε με».

Ο Γούλεϊ θυμάται πως ο Ισιγκούρο τον κάλεσε λίγο καιρό μετά το δείπνο τους, λέγοντας πως ο Νάι πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της ταινίας «Ο Καταδικασμένος» του Ακίρα Κουροσάβα, το οποίο θα διαδραματίζεται στο Λονδίνο της ίδιας περιόδου με εκείνη της ταινίας. Ο Γούλεϊ θυμόταν ότι του άρεσε η ταινία, αλλά είχε περάσει καιρός από την τελευταία φορά που την είδε, οπότε την παρακολούθησε ξανά και όπως λέει, «έκλαψα και την λάτρεψα».

Living

Δραματική ταινία, βρετανικής παραγωγής του 2022.

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Ερμάνους

Σενάριο: Καζούο Ισιγκούρο

Παραγωγή: Στίβεν Γούλεϊ, Ελίζαμπεθ Κάρλσεν

Ηθοποιοί: Μπιλ Νάι, Έιμι Λου Γουντ, Τομ Μπερκ

Διάρκεια: 102’

Δείτε το τρέιλερ:



Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Η νέα ταινία I Wanna Dance with Somebody είναι μια θριαμβευτική γιορτή για το ταλέντο της απαράμιλλης Whitney Houston. Σε σκηνοθεσία Kasi Lemmons, σενάριο του υποψήφιου για Oscar Anthony McCarten, παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA Naomi Ackie, η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή. Από το κορίτσι της χορωδίας του New Jersey σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις τραγουδίστριες όλων των εποχών, ξετυλίγεται το εμπνευσμένο, οδυνηρό και συναισθηματικό ταξίδι στη ζωή και την καριέρα της Houston. Με αξέχαστες ερμηνείες και show και ένα soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε απλά να χορέψετε;

Σκηνοθεσία: Κάσι Λέμονς



Ηθοποιοί: Ναόμι Άκι, Στάνλεϊ Τούτσι, Άστον Σάντερς, Ταμάρα Τούνι, Ναφέσα Γουίλιαμς, Κλαρκ Πίτερς



Διάρκεια: 146 λεπτά



Είδος ταινίας: Βιογραφία, Μουσική, Δράμα



Δείτε το τρέιλερ:

Στη Σκιά του Καραβάτζιο: Μια ταινία του Μικέλε Πλασίντο

Ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχει ποτέ γνωρίσει ο πλανήτης, ο αιρετικός, έντονος, ιδιοφυής Καραβάτζιο, πρωταγωνιστεί σε ένα διαφορετικό πορτρέτο που μας συστήνει την πολυτάραχη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος πάλεψε όλη του τη ζωή με το κατεστημένο με μία και μόνο αποστολή: η Τέχνη να κλείνει μέσα της την αλήθεια.

Ιταλία, 1600 μ.Χ. Ο Μικελάντζελο Μερίζι, γνωστότερος και ως Καραβάτζιο, είναι ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης που επαναστατεί ενάντια στους αυστηρούς κανόνες της Συνόδου του Τρέντο σχετικά με τη απεικόνιση θρησκευτικών εικόνων, χρησιμοποιώντας πόρνες, κλέφτες και αστέγους σα μοντέλα για τους θρησκευτικούς του πίνακες.

Όταν ο Καραβάτζιο καταδικαστεί σε θάνατο έπειτα από μια μονομαχία ερωτικής αντιζηλίας, ο Πάπας Παύλος Ε’ αναθέτει σε έναν μυστικό πράκτορα του Βατικανού να διεξάγει πλήρη έρευνα γύρω από τον εκκεντρικό καλλιτέχνη, έτσι ώστε να αποφασίσει αν θα του δώσει χάρη.

Ο Άνθρωπος-Σκιά ξεκινάει τη μυστική του έρευνα για έναν ζωγράφο ο οποίος συναρπάζει, ταράζει, κι ανατρέπει τα πάντα στη ζωή του, όπως και στην Τέχνη του… Μια Σκιά που θα έχει απόλυτη δύναμη ζωής και θανάτου για τη μοίρα μιας ιδιοφυΐας.

L'Οmbra di Caravaggio

Δραματική βιογραφία, ιταλικής και γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Μικέλε Πλασίντο, με τους Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, Μικαέλα Ραματζότι, Λουί Γκαρέλ, Ιζαμπέλ Ιπέρ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Γάμος Μετ' Εμποδίων» με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Τζος Ντουχάμελ

Η Darcy και ο Tom συγκεντρώνουν τις αξιαγάπητες αλλά πολύ παρεμβατικές οικογένειες τους σε ένα απόλυτα εξωτικό προορισμό για τον γάμο τους. Μόνο που η σχέση των μελλόνυμφων γεμίζει σύννεφα και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό ξαφνικά γίνονται όλοι θύματα μιας παράξενης ομηρείας. Η φράση «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος αποκτά μια τελείως διαφορετική ερμηνεία καθώς η Darcy και ο Tom παλεύουν να σώσουν τους αγαπημένους τους, εκτός κι’ αν προλάβουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο πρώτα!

«Shotgun Wedding»

Ρομαντική κομεντί δράσης

Σκηνοθεσία: Τζέισον Μουρ



Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόπεζ, Τζος Ντουχάμελ



Διάρκεια: 100 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:

Η Ιστορία μιας Μυθιστοριογράφου

Η ταινία «Ιστορία μιας μυθιστοριογράφου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Χονγκ Σανγκ-σου, αποτελεί έναν φόρο τιμής στην αγάπη.

Ασπρόμαυρος Χονγκ Σανγκ-σου με βραβείο Αργυρής Άρκτου στην Μπερλινάλε. Μια συγγραφέας ταξιδεύει σε μια μακρινή πόλη, για να συναντήσει έπειτα από καιρό μια καλή φιλή η οποία έχει ανοίξει δικό της βιβλιοπωλείο. Κατά τη διαμονή της εκεί, σε μια μοναχική βόλτα, γνωρίζεται με ένα σκηνοθέτη και τη σύζυγό του. Μαζί ξεκινούν μια πεζοπορία σε ένα πάρκο, όπου η συγγραφέας συναντά μια ηθοποιό την οποία προσπαθεί να πείσει να γυρίσουν μαζί μια ταινία.

The Novelist's Film

Δραματική ταινία, νοτιοκορεάτικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Χονγκ Σανγκ-σου, με τους Κιμ Μιν χι, Λι Χιεν Γιουνγκ, Παρκ Μι σου, Λι Εούν μι, Κουόν Χε γιο κα.

Δείτε το τρέιλερ: