Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 7 Φεβρουαρίου 2019

«Ψυχρή Καταδίωξη» με τον Λίαμ Νίσον

Ο Λίαμ Νίσον στο αμερικανικό ριμέικ της νορβηγικής επιτυχίας «Με Σειρά Εξαφάνισης» του Χανς Πέτερ Μόλαντ.

Καλώς ήρθατε στην πόλη Kehoe, η θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί υπό το μηδέν, και συνεχώς κατεβαίνει σε αυτό το γκλαμουράτο χειμερινό θέρετρο στα Βραχώδη Όρη. Η τοπική Αστυνομία συνήθως δεν έχει δουλειά μέχρι την ημέρα που ο γιος του Νελς, ενός ταπεινού οδηγού εκχιονιστικού μηχανήματος του δήμου, δολοφονείται ύστερα από εντολή του «Viking», του τοπικού Βαρόνου των ναρκωτικών. Οργισμένος και εξοπλισμένος με βαριά μηχανήματα ο Νελς αποφασίζει να εξολοθρεύσει το καρτέλ ξεπαστρεύοντας ένα, ένα τα μέλη του, αλλά το μόνο που γνωρίζει από φόνους είναι ό,τι έχει διαβάσει από αστυνομικά μυθιστορήματα. Καθώς τα πτώματα στοιβάζονται, ένας πόλεμος ξεσπά μεταξύ του Βαρόνου των ναρκωτικών «Viking» και του Αρχιμαφιόζου «White Bull» και οι πλαγιές της μικρής πόλης από ολόλευκες βάφονται κόκκινες.

Cold Pursuit

Σκηνοθεσία: Χανς Πέτερ Μολαντ

Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Τομ Μπάτμάν, Τομ Τζάκσον, Έμμυ Ρόσουμ, Λόρα Ντερν, Τζον Ντόμαν



Διάρκεια: 118 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:



«Ο Χαρισματικός» - Μια ταινία τρόμου με την Τέιλορ Σίλινγκ

Αμερικανική ταινία τρόμου με πρωταγωνίστρια την Τέιλορ Σίλινγκ, η οποία ενσαρκώνει μια μητέρα ενός τρομερά έξυπνου αγοριού που κυριεύεται από υπερφυσικές δυνάμεις. Ανησυχώντας για την ασφάλεια της οικογένειάς της, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο μητρικό ένστικτο που την προτρέπει να προστατεύσει τον Μάιλς και την απεγνωσμένη ανάγκη της να ανακαλύψει τι έχει φέρει στην επιφάνεια αυτήν τη σκοτεινή του πλευρά.

Η Σάρα (η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Emmy Τέιλορ Σίλινγκ) αρχίζει να πιστεύει πως ο γιος της Μάιλς κυριεύεται από υπερφυσικές ή ακόμα σατανικές δυνάμεις. Ανησυχώντας για την ασφάλεια της οικογένειάς της, η Σάρα καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο μητρικό ένστικτο που την προτρέπει να προστατεύσει τον Μάιλς και την απεγνωσμένη ανάγκη της να ανακαλύψει τι έχει φέρει στην επιφάνεια τη σκοτεινή του πλευρά. Η Σάρα θα αναζητήσει τις απαντήσεις στο παρελθόν, σε μια άγρια διαδρομή όπου η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αντίληψη και την πραγματικότητα θα γίνει τρομακτικά θολή.

The Prodigy

Σκηνοθεσία: Νίκολας Μάκ Κάρθι



Ηθοποιοί: Τέιλορ Σίλινγκ, Κολμ Φιόρε, Μπρίτανι Άλεν, Ντέιβιντ Κόλσμιθ, Τζάκσον Ρόμπερτ Σκοτ, Μπρίτανι Άλεν, Πίτερ Μούνεϊ.



Διάρκεια: 89 λεπτά



Είδος ταινίας: Τρόμου

Δείτε το τρέιλερ:

«Μια Νύχτα στην Κόλαση» του Νίκου Κουρού

Ένα τέρας εμφανίζεται και τρομοκρατεί τους κατοίκους ενός χωριού, σπέρνοντας τη διχόνοια μεταξύ τους. Ο αδίστακτος άρχοντας του χωριού, αφού κατάφερε και πήρε με ύπουλο τρόπο τα χωράφια των κατοίκων, τους έχει τώρα να δουλεύουν σαν σκλάβοι στην ίδια τους τη γη. Εμπόδιο στα σχέδια του ένας άντρας, που επικαλούμενος το νόμο κράτησε την περιουσία του και αντιτίθεται στις παγίδες που του στήνει ο άρχοντας.

Φαντασίας 2019

Διάρκεια: 82'

Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Νίκος Κουρού με τους: Καίτη Φίνου, Αλίκη Παπαχελά, Σταμάτη Παγασαίο

Δείτε το τρέιλερ:



«Το Γύρισμα της Τύχης»

Ιρανικό ψυχολογικό θρίλερ. Μια παρέα επιστρέφοντας με αυτοκίνητο από ένα πάρτι χτυπά κάτι στο δρόμο, το οποίο όμως κανείς δεν έχει δει. Φτάνοντας στο σπίτι προσπαθούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν, η συζήτηση όμως βγάζει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά που φτάνουν στα άκρα τις μεταξύ τους σχέσεις.



Hattrick

Δραματική 2018

Διάρκεια: 92'

Ιρανική ταινία, σκηνοθεσία Ραμτίν Λαβαφιπούρ με τους: Αμίρ Τζαντιντί, Παρινάζ Ιζαντιάρ, Σαμπέρ Αμπάρ.

Δείτε το τρέιλερ:



«Απαγορευμένες Συναντήσεις» - Μία απαγορευμένη ερωτική σχέση στη σύγχρονη Ιερουσαλήμ

Μία απαγορευμένη ερωτική σχέση στην καρδιά της διχασμένης Ιερουσαλήμ πυροδοτεί ένα μπαράζ απρόβλεπτων εξελίξεων και δραματικών ανατροπών στο καθηλωτικό κοινωνικό θρίλερ του Μουάγιαντ Άλαγιαν, που βραβεύτηκε με το βραβείο Σεναρίου και Κοινού HBF στο φεστιβάλ του Ρότερνταμ

Μια Ισραηλινή και ένας Παλαιστίνιος διατηρούν εξωσυζυγική σχέση η οποία κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, όταν μια μεταμεσονύκτια συνάντησή τους πάει στραβά. Οι συνέπειες εκείνης της βραδιάς διαρκώς αυξάνονται και απειλούν να τινάξουν τις ζωές τους στον αέρα.

The Reports on Sarah and Saleem

Κοινωνική 2018

Διάρκεια: 127'

Παλαιστινιακή ταινία, σκηνοθεσία Μουαγιάντ Αλαγιάν με τους: Αντίμπ Σαφαντί, Σιβάν Κέρσνερ, Μάισα Αμπντ Ελχαντί.

Δείτε το τρέιλερ:



Η Κλεμμένη Πριγκίπισσα

Ουκρανικό animation. Ο Ρουσλάν, περιπλανώμενος καλλιτέχνης του δρόμου, ερωτεύεται την κόρη του βασιλιά, Μίλα, την οποία θα κλέψει ο μοχθηρός μάγος Τσόρνομορ. Έτσι, ο ρομαντικός νεαρός θα ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι για να τη φέρει πίσω και να αποδείξει πως η αγάπη είναι ισχυρότερη από τα μάγια.

Vykradena pryntsesa: Ruslan i Lyudmyla / The Stolen Princess

Animation 2018

Διάρκεια: 85'

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

Ουκρανική ταινία, σκηνοθεσία Όλεχ Μαλαμούζ.

Δείτε το τρέιλερ: