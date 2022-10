«Moonage Daydream»: Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ντέιβιντ Μπόουι

Το «Moonage Daydream» ρίχνει φως στη ζωή και την ιδιοφυΐα του Ντέιβιντ Μπόουι, ενός από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Με μια καλειδοσκοπική αφήγηση που κάνει σλάλομ μέσα από άφθονο και μεγαλειώδες υλικό που έρχεται στην επιφάνεια για πρώτη φορά, το φιλμ αντλεί από τις συναυλίες, τα studio και τα παρασκήνια, για να παρουσιάσει μια κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους.

Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Μπρετ Μόργκεν, ο οποίος έχει υπογράψει τα εξαιρετικά πετυχημένα «The Kid Stays in the Picture» και «Cobain: Montage of Heck».

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Ντέιβιντ Μπόουι και μας καθοδηγεί η αφήγηση του ίδιου του καλλιτέχνη.

Ντοκιμαντέρ, γερμανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Μπρεντ Μόργκεν.

Διάρκεια: 140 λεπτά



Είδος ταινίας: Βιογραφική



Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022)

Δείτε το τρέιλερ: