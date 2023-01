Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Τζον Γουίλιαμς

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του φίλου και συνεργάτη του σε πολλά από τα κινηματογραφικά έργα του, συνθέτη Τζον Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με το Deadline, η Amblin Television του Στίβεν Σπίλμπεργκ θα είναι συμπαραγωγός ταινίας μεγάλου μήκους για τον θρυλικό 91χρονο συνθέτη μαζί με την Imagine Documentaries και τη Nedland Media.

Ο 76χρονος Σπίλμπεργκ ανέθεσε στον Τζον Γουίλιαμς να επενδύσει με τη μουσική του 27 από τις ταινίες του, με πιο πρόσφατη την ημιαυτοβιογραφική «The Fabelmans», η οποία έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Συνολικά ο Τζον Γουίλιαμς έχει προταθεί για 52 βραβεία Όσκαρ και έχει αποσπάσει πέντε για τις ταινίες: For Fiddler on the Roof, Jaws, Star Wars, E.T. the Extraterrestrial και Schindler's List.

Έχει επίσης κερδίσει 25 Grammy, έξι Emmy και αμέτρητα άλλα βραβεία.

Οι Μπράιαν Γκρέιζερ, Ρον Χάουαρντ, Ντάριλ Φρανκ θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών της ταινίας για τον συνθέτη που ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950 από τηλεοπτικές σειρές.