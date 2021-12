Ο Τομ Χόλαντ για τον Μάρτιν Σκορσέζε και τις ταινίες υπερηρώων

Ο Τομ Χόλαντ δίνει τη δική του απάντηση στον Μάρτιν Σκορσέζε σχετικά με παλιότερες δηλώσεις του σκηνοθέτη, στις οποίες είπε ότι δεν θεωρεί κινηματογράφο τις ταινίες υπερηρώων.



Ο πρωταγωνιστής της ταινίες «Spider-Man: No Way Home» σε δηλώσεις του είπε: «Μπορείτε να ρωτήσετε τον Σκορσέζε "Θα θέλατε να κάνετε μια ταινία της Marvel;", αλλά δεν ξέρει πώς είναι επειδή δεν έχει κάνει ποτέ» .



«Έχω κάνει ταινίες της Marvel και έχω κάνει επίσης ταινίες που συζητήθηκαν από τον κόσμο των Όσκαρ, και η μόνη διαφορά, πραγματικά, είναι ότι το ένα είναι πολύ πιο ακριβό από το άλλο», συνέχισε. «Αλλά ο τρόπος που αναλύω τον χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης χαράζει την πορεία της ιστορίας και των χαρακτήρων - είναι όλα τα ίδια, απλά γίνονται σε διαφορετική κλίμακα. Έτσι πιστεύω ότι είναι πραγματική τέχνη».



«Όταν κάνεις αυτές τις ταινίες, ξέρεις ότι καλές ή κακές, εκατομμύρια άνθρωποι θα τις δουν, ενώ όταν κάνεις μια μικρή indie ταινία, αν δεν είναι πολύ καλή κανείς δεν θα τη δει, οπότε είναι διαφορετικά τα επίπεδα πίεσης» είπε ο Χόλαντ.



«Θέλω να πω, μπορείτε επίσης να ρωτήσετε τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ή τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ή τη Σκάρλετ Γιόχανσον -ανθρώπους που έχουν κάνει ταινίες "άξιες για Όσκαρ" και έχουν επίσης κάνει ταινίες υπερηρώων- και θα σας πουν ότι είναι ίδιες, απλά σε διαφορετική κλίμακα».



Το 2019, ο Σκορσέζε σε συνέντευξή του στο Empire είχε πει ότι οι ταινίες υπερηρώων όσο καλοφτιαγμένες κι αν είναι και όσο και αν οι ηθοποιοί είναι καλοί, είναι όπως τα θεματικά πάρκα.



«Δεν είναι ο κινηματογράφος των ανθρώπων που προσπαθούν να μεταδώσουν συναισθηματικές, ψυχολογικές εμπειρίες σε έναν άλλο άνθρωπο» είχε δηλώσει. Έναν μήνα αργότερα σε άρθρο του στους New York Times εξήγησε ότι με τη δήλωσή του αυτή δεν ήθελε να προσβάλλει τους ανθρώπους που εργάζονται στις ταινίες υπερηρώων, αλλά ότι εξέφρασε το προσωπικό του γούστο.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ