Ο Τζον Τραβόλτα έγινε 68 ετών

Ένα από τα είδωλα της νεολαίας που σημάδεψε τη δεκαετία του ’70, γίνεται σήμερα 68 ετών. Ο λόγος για τον Τζον Τραβόλτα, τον Αμερικανό ηθοποιό και τραγουδιστή με τα όμορφα μπλε μάτια, ο οποίος γνώρισε παγκόσμια φήμη με το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Πυρετός το Σαββατόβραδο» («Saturday Night Fever», 1977), αλλά τη δεκαετία του ‘80 η εικόνα του ξεθώριασε. Επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο το 1994 με την κλασική γκανγκστερική ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Pulp Fiction» και από τότε είναι ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, παρότι οι ταινίες του δεν συνοδεύονται πάντα από κριτική αποδοχή.

Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα

Ο Τζον Τραβόλτα γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1954 στο Ίνγκλγουντ της πολιτείας Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Ήταν το νεότερο από τα έξι παιδιά της οικογένειας του ιταλικής καταγωγής πωλητή ελαστικών Σαμ Τραβόλτα και της ηθοποιού και καθηγήτριας της υποκριτικής Έλεν Μπερκ. Από μικρός ανέπτυξε ενδιαφέρον για την υποκριτική, ενθαρρυνόμενος από τη μητέρα του και με την έγκριση των γονιών του, εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 16 ετών για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Ξεκίνησε με διαφημιστικά και ρολάκια στην τηλεόραση και το 1972 έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο με πειραματικές παραστάσεις. Στη συνέχεια συμμετείχε στην περιοδεία του μιούζικαλ «Grease», στην κινηματογραφική μεταφορά του οποίου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, και πρωτοεμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ με το μιούζικαλ «Over Here!» (1974).

Ο Τραβόλτα έγινε είδωλο της αμερικανικής νεολαίας με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Welcome Back, Kotter» (1975-1979), που εκτυλίσσεται σ’ ένα γυμνάσιο. Το 1976 γνώρισε νέες επιτυχίες με το τραγούδι «Let Her In» και την τηλεταινία «The Boy in the Plastic Bubble», στην οποία συμμετείχε στο ρόλο της μητέρας του η Νταϊάνα Χάιλαντ.

Οι δυο τους ξεκίνησαν μία σχέση, αλλά η Χάιλαντ, που ήταν 18 χρόνια μεγαλύτερή του, πέθανε από καρκίνο το 1977. Ο Τραβόλτα, που μέχρι τότε ήταν πιστός Καθολικός, βρήκε στήριγμα στη Σαϊεντολογία (μια θρησκεία που ιδρύθηκε το 1953 από τον συγγραφέα Ρον Χάμπαρντ και είναι απαγορευμένη σε πολλές χώρες του κόσμου) για να διαχειριστεί τη φήμη του και τη θλίψη που ένιωσε για τον θάνατο της αγαπημένης του.

Ο Τραβόλτα έγινε σταρ πρώτου μεγέθους και η φήμη του απλώθησε σ’ όλο τον κόσμο με τη μουσική ταινία «Saturday Night Fever» (1977), που αφηγείται την ιστορία του Τόνι Μαρνέρο, ενός εργατόπαιδου που γίνεται βασιλιάς της τοπικής ντισκοτέκ τα Σαββατόβραδα. Η ταινία απογείωσε το ενδιαφέρον για τη μουσική ντίσκο και η εικόνα του πρωταγωνιστή με το λευκό πολυεστερικό κοστούμι και το ξεκούμπωτο πουκάμισο να χορεύει στο ρυθμό των τραγουδιών των Bee Gees συμβόλισε μία ολόκληρη εποχή. Ο Τραβόλτα, που προετοιμάστηκε επί μήνες για να εμπεδώσει τις περίπλοκες φιγούρες του χορού, κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η επιτυχία συνεχίστηκε με την ταινία «Grease» (1978), ένα νοσταλγικό μιούζικαλ για τη δεκαετία του ‘50, με τις επιτυχίες «You’re the One That I Want» και «Summer Nights», που τραγούδησε μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Ολίβια Νιούτον-Τζον. Ο Τραβόλτα βοήθησε να ξεκινήσει μια νέα τρέλα για τη μουσική κάντρι με τον ρόλο του στην ταινία «Ο Καουμπόι των Πόλεων» («Urban Cowboy», 1980), αλλά σύντομα η καριέρα του πήρε την κατιούσα.

Η ταινία «Πυρετός τα Μεσάνυχτα» («Staying Alive», 1983), η συνέχεια του «Saturday Night Fever», δεν τα πήγε καλά, ούτε και οι ταινίες όπως «Δύο και μοναδικοί» («Two of a Kind», 1983) και «Πέρφεκτ» («Perfect», 1985).

Ο γάμος του με την Κέλι Πρέστον



Το 1991 παντρεύτηκε την ηθοποιό Κέλι Πρέστον, συμπρωταγωνίστριά του στην κωμωδία «The Experts» (1989). Το ζευγάρι θα αποκτήσει τρία παιδιά. Το μεγαλύτερο από αυτά, ο Τζετ Τραβόλτα, θα χάσει τη ζωή του το 2009, σε ηλικία 17 ετών από επιληπτικό σοκ, κατά τη διάρκεια των διακοπών της οικογένειας στις Μπαχάμες. Τον Ιούλιο του 2020 υπήρξε νέο πλήγμα για τον Τραβόλτα, με τον θάνατο της συζύγου του από καρκίνο σε ηλικία 57 ετών.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 η καριέρα του άρχισε ν’ ακολουθεί και πάλι ανοδική πορεία με την κομεντί «Κοίτα ποιος μιλάει» («Look Who's Talking», 1989) και τις δύο συνέχειές της το 1990 και το 1993. Τον επόμενο χρόνο απογειώθηκε με τη συμμετοχή του στην γκανγκστερική ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Pulp Fiction». Η απεικόνιση ενός εθισμένου στην ηρωίνη συμπαθητικού εκτελεστή, του χάρισε τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ.

Από τις επόμενες εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ξεχώρισαν οι ρόλοι του στις ταινίες «Πιάστε το κοντό» («Get Shorty», 1995), «Mad City» του Κώστα Γαβρά (1997), «Αδίστακτα Πρόσωπα» («Face / Off», 1997), «Όλες οι γυναίκες του προέδρου» («Primary Colors», 1998) του Μάικ Νίκολς, «Κωδικός Swordfish» («Swordfish», 2001) και «Hairspray» (2007).

Το 2016 υποδύθηκε τον μεγαλοδικηγόρο Ρόμπερτ Σαπίρο στην τηλεοπτική μίνι σειρά «The People v. O.J Simpson» για μια υπόθεση που συντάραξε τις ΗΠΑ και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Gotti» (2018) και «The Fanatic» (2019). Σε γενικές γραμμές το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στη μετά «Pulp Fiction» εποχή είχε χλιαρή αντιμετώπιση από την κριτική.

Ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται ότι ζούσε επί χρόνια διπλή ζωή. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του σκανδαλοθηρικού Τύπου, διατηρούσε πολύχρονη ερωτική σχέση με τον πιλότο Ντάγκλας Γκοτέρμπα (πιλότος και o ίδιος μικρών και μεγάλων αεροσκαφών). Τη σχέση τους επιβεβαίωσε ο Γκοτέρμπα, δίνοντας μάλιστα και γαργαλιστικές λεπτομέρειες στο περιοδικό «National Enquirer».

Φήμες θέλουν τον Τραβόλτα να έχει και μακροχρόνια σχέση με επίσης διάσημο ηθοποιό κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Τραβόλτα έχει κατηγορηθεί επισήμως από δύο μασέρ για σεξουαλική παρενόχληση και βιαιοπραγία, αλλά οι σχετικές αγωγές τους απορρίφθηκαν.