Χώρισε η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν έπειτα από 12 χρόνια γάμου

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός Ρις Γουίδερσπουν και ο σύζυγός της Τζιμ Τοθ ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι πήραν τη «δύσκολη απόφαση» να χωρίσουν έπειτα από 12 χρόνια έγγαμου βίου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2011 στο ράντσο της Γουίδερσπουν στην Καλιφόρνια και τον Σεπτέμβριο του 2012 απέκτησε ένα αγοράκι, τον Τενεσί Τζέιμς.

«Έχουμε απολαύσει τόσα υπέροχα χρόνια μαζί και θα προχωρήσουμε με βαθιά αγάπη, καλοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό για όλα όσα έχουμε δημιουργήσει από κοινού», αναφέρουν σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Γουίδερσπουν στο Instagram. «Η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι ο γιος μας και ολόκληρη η οικογένειά μας, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο» στη ζωή μας, συμπληρώνουν.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός έχει άλλα δύο παιδιά, από τον γάμο της με τον Ράιαν Φίλιπ: την 23χρονη Άβα και τον 19χρονο Ντίκον. Γουίδερσπουν και Φίλιπ πήραν διαζύγιο το 2007.

Η 47χρονη Γουίδερσπουν γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και μεγάλωσε στο Νάσβιλ του Τενεσί. Βραβεύτηκε με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Walk the Line" ενώ ήταν πρωταγωνίστρια και παραγωγός αρκετών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, όπως τα "Big Little Lies" και "The Morning Show".