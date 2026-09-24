Το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, δημιουργία του γλύπτη Νίκου Φλώρου, εκτίθεται στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής «Giovanni Barracco» της Ρώμης. Η «Θεά σε ατσάλι» του Έλληνα καλλιτέχνη αναπτύσσει έναν γόνιμο διάλογο με τη μόνιμη συλλογή του μουσείου, η οποία περιλαμβάνει σπάνια έργα της αιγυπτιακής, φοινικικής, ασσυριακής, ελληνικής, ετρουσκικής και ρωμαϊκής τέχνης.

Με ύψος 2,10 μέτρα, το έργο προβάλλει ως μια σύγχρονη θεότητα της μουσικής και του θεάτρου. Κύριος στόχος του δημιουργού είναι να αποδώσει εικαστικά τη μοναδικότητα της φωνής της, την ευαισθησία της αλλά και τη διαχρονική της παρουσία.

Αν και το γλυπτό έχει παρουσιαστεί σε πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πόλεις, η παρουσίασή του στην Ιταλία φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η χώρα αποτελεί την πατρίδα της λυρικής τέχνης αλλά και έναν σταθμό καθοριστικό για την προσωπική και επαγγελματική πορεία της άφθαστης υψίφωνου.

Στα εγκαίνια της έκθεσης στο Museo Barracco το «παρών» έδωσε η πρέσβης της Ελλάδας παρά την Αγία Έδρα, Δέσποινα Πούλου, καθώς και πλήθος ξένων διπλωματών και εκπροσώπων του ιταλικού πολιτιστικού χώρου.