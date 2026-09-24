Τη βούλησή του να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα επιβεβαιώνει το Βρετανικό Μουσείο, την ώρα που η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τις «κόκκινες γραμμές» της.

Απαντώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Telegraph», το οποίο έκανε λόγο για ουσιαστικό αδιέξοδο στις συνομιλίες, εκπρόσωπος του ιδρύματος ξεκαθάρισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες». Προς υπεράσπιση αυτής της στάσης, ο εκπρόσωπος υπενθύμισε την πρόσφατη τοποθέτηση του διευθυντή του Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, στους Financial Times. Ο κ. Κάλιναν είχε αναφέρει ότι η συμφωνία δανεισμού της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά «μια αχτίδα ελπίδας» για το ζήτημα των Γλυπτών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο».

Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές ως προς τη φύση αυτής της συμφωνίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύεται στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτει κατηγορηματικά το μοντέλο της Ταπισερί της Μπαγιέ, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα ενιαίο έργο που απλώς μετακινείται προσωρινά. Αντιθέτως, ο Παρθενώνας είναι ένα ενιαίο μνημείο, τα τμήματα του οποίου παραμένουν βίαια χωρισμένα.

Περιγράφοντας τη σταθερή εθνική θέση ενάντια σε κάθε μορφή δανεισμού, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχήμα βάσει του οποίου θα “δανειζόμασταν” τμήματα του δικού μας μνημείου».

Ο μοναδικός στόχος παραμένει η οριστική και μόνιμη επανένωση, με τον κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει: «Τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό».

Παρά τη δομική αυτή διαφωνία, η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί εις βάθος συζητήσεις με τη διοίκηση του Μουσείου. Μια δίκαιη λύση, σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα άνοιγε τον δρόμο για μια ευρύτερη, μακρόπνοη πολιτιστική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία θα περιελάμβανε ανταλλαγές σημαντικών εκθεμάτων και κοινά ερευνητικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον σημερινό Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ. Υπενθυμίζεται ότι το 2023, με την ιδιότητα του δημάρχου του ευρύτερου Μάντσεστερ, ο κ. Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων «χωρίς όρους», προτρέποντας: «Ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία».

Συνοψίζοντας το διακύβευμα της ιστορικής αυτής εκκρεμότητας, το άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού κλείνει με ένα σαφές κάλεσμα προς τη βρετανική ηγεσία, επισημαίνοντας ότι τα πάντα κρίνονται πλέον από την πολιτική τόλμη: «Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση και το θάρρος για να γίνει το αποφασιστικό βήμα: να επανενωθούν τα Γλυπτά και να μετατραπεί μια ιστορική διαμάχη σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας».