Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου χάρισε μια συγκλονιστική μουσική βραδιά την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Ιτέα του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, όπου χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τον χώρο της συναυλίας για να τον απολαύσουν από κοντά.

Για περισσότερες από δύο ώρες, μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, με το κοινό να τραγουδά ασταμάτητα και να φωνάζει το σύνθημα «Βασίλη, ζούμε για να σ’ ακούμε». Άνθρωποι κάθε ηλικίας, οικογένειες, φίλοι και νέοι έζησαν μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση, ενέργεια και νοσταλγία.

Η συναυλία ένωσε διαφορετικές γενιές, καθώς οι παλαιότεροι αναβίωσαν προσωπικές μνήμες μέσα από τα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη, ενώ οι νεότεροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ερμηνευτές της εποχής μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία συνεχίζει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεών της με ακόμη περισσότερες συναυλίες και μουσικές βραδιές. Κατά τον χαιρετισμό του πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι στόχος είναι ο θεσμός να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερος, προσφέροντας ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στους πολίτες.

Στην επιτυχημένη διοργάνωση συνέβαλε και ο Δήμος Παλαμά, τον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη συνεργασία του στην άρτια υλοποίηση της εκδήλωσης.