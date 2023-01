Australian Open: Τα ζευγάρια στα προημιτελικά γυναικών

Πρόωρα αποχαιρέτησε το Australian Open και η Καρολίν Γκαρσιά. Η Γαλλίδα τενίστρια, Νο 4 στον κόσμο, ηττήθηκε στους «8» του τουρνουά της Μελβούρνης από την Πολωνίδα Μάγκντα Λινέτ (Νο 45 στην παγκόσμια κατάταξη) 7-6 (7-3) και 6-4.

Έτσι ολοκληρώθηκε ο τέταρτος γύρος στο ταμπλό των γυναικών και έγιναν γνωστά όλα τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης.

Οι αγώνες θα αρχίσουν τα ξημερώματα της Τρίτης (24 Ιανουαρίου), ενώ οι ημιτελικοί θα γίνουν την Πέμπτη (26 Ιανουαρίου) και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (28 Ιανουαρίου).

