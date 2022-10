Πρόκριση της Σάκκαρη στο WTA Finals!

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τον... τελικό κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα (2-1 σετ) και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Guadalajara Open, αλλά και το πιο σημαντικό, πήρε το εισιτήριο για το WTA Finals.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, ήρθε πίσω από τη Kudermetova στο Race σ' αυτό το τουρνουά και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Finals για 2η διαδοχική χρονιά, μετά το επιτυχημένο περσινό της ντεμπούτο, όπου ήταν και ημιφιναλίστ.

Παράλληλα, πήρε και μια σπουδαία πρόκριση για την ημιτελική φάση του Guadalajara Akron Open. Θα είναι ο 6ος ημιτελικός της σε ένα 1000άρι στο WTA Tour και ο 3ος στη φετινή χρονιά, μετά από την Ντόχα και το Indian Wells.

Επιπλέον, εξασφάλισε και άνοδο 2 τουλάχιστον θέσεων, που σημαίνει πως θα επιστρέψει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμα και αν ηττηθεί στον αυριανό ημιτελικό. Αν κατακτήσει τον τίτλο θα ανεβεί στο Νο.3 του κόσμου και θα ισοφαρίσει το career high της.

