US Open: Tη Δευτέρα (30/8) αγωνίζονται οι Τσιτσιπάς και Γραμματικοπούλου

Αντίστροφα μετρά ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο. 3) για τον αγώνα του με τον Άντι Μάρεϊ (Νο. 114), στον πρώτο γύρο του US Open. Ο «Tsitsifast» θα αγωνιστεί τη Δευτέρα (30/8) στις 21:00, στο «Arthur Ashe Stadium» απέναντι στον Σκοτσέζο τενίστα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά έκτοτε ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Τη Δευτέρα (30/8) αγωνίζεται και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (No. 146), η οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στο κυρίως ταμπλό του US Open και θα αντιμετωπίσει την Άννα Μπλίνκοβα (No. 83) στο Court 9, περίπου στη 1:00, στο τελευταίο προγραμματισμένο ματς της ημέρας στο συγκεκριμένο court.

Αναφορικά στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Έλληνας τενίστας απέφυγε τον Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι τον τελικό (θα παίξει στον πρώτο γύρο με qualifier) και κληρώθηκε στην πλευρά του Ντανίλ Μεντβέντεφ, η πρεμιέρα του δεν κρίνεται εύκολη. Ο Μάρεϊ υπήρξε Νο.1 τενίστας στον κόσμο στο παρελθόν και έχει κατακτήσει τρεις major τίτλους, ενώ μετρά και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (2012, 2016). Ο Μάρεϊ είχε κατακτήσει τον τίτλο στη Νέα Υόρκη το 2012.

Στην περίπτωση που ο 23χρονος Έλληνας τενίστας και Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, αποκλείσει τον Άντι Μάρεϊ, τότε θα βρει απέναντί του στον δεύτερο γύρο ή τον Πιέρ Ερμπέρ ή τον Αντριάν Μαναρινό. Πιθανός αντίπαλος του «Tsitsifast» στον τρίτο γύρο είναι ο Κάμερον Νόρι. Στον τέταρτο γύρο πέφτει πάνω σε Κριστιάν Γκαρίν ή Ούγκο Ουμπέρ, στα προημιτελικά στον Αντρέι Ρούμπλεφ και στα ημιτελικά, όπως είπαμε, αναμένεται να βρει τον Μεντβέντεφ.

Στον πρώτο γύρο θα βρεθούν επίσης αντίπαλοι οι: Κύργιος-Μπαουτίστα, Ζβέρεφ-Κούερι, Μεντβέντεφ-Γκασκέ.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή απέναντι στην Άννα Μπλίνκοβα. Η 22χρονη Ρωσίδα βρίσκεται στο Νο83 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, ενώ η 24χρονη Ελληνίδα, είναι Νο234 του κόσμου.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο. 18) θα αναμετρηθεί επίσης στον πρώτο γύρο του US Open με την 19χρονη Ουκρανή Μάρτα Κόστγιουκ, η οποία βρίσκεται στο Νο.56 της παγκόσμιας κατάταξης και πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνουν τη «μάχη» της Σάκκαρη.

Αν προκριθεί στον δεύτερο γύρο η Μαρία Σάκκαρη θα έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στην Αναστάσια Σεβάστοβα ή την Κατερίνα Σινιάκοβα. Στον τρίτο γύρο του US Open ενδέχεται να συναντήσει την Πέτρα Κβίτοβα. Στη φάση των «16» πιθανή αντίπαλος είναι η Μπιάνκα Αντρεέσκου και στην οκτάδα η Καρολίνα Πλίσκοβα. Η Σάκκαρη έχει κληρωθεί στο πάνω μέρος του ταμπλό, μαζί με την Άσλεϊ Μπάρτι, που μπορεί να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά. Στο κάτω μέρος του ταμπλό βρίσκονται οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Σιμόνα Χάλεπ και Ελίνα Σβιτολίνα.

Στην πρεμιέρας των γυναικών στο US Open θα αναμετρηθούν επίσης οι: Μπάρτι-Ζβονάρεβα, Χάλεπ-Τζόρτζι, Οσάκα-Μπούζκοβα, Μουγουρούθα-Βέκιτς.