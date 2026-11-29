Την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Volley League γυναικών πέτυχε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε 3-0 σετ την Α.Σ.Π. Θέτις στο Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρας. Και αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τις ασπρόμαυρες, που ισοβαθμούν με τον Πανιώνιο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει πλέον την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιώνιο (06/12,16:45) στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

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