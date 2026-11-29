Η λογίστρια του κυκλώματος εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους, η γνωστή «Μαρκέλλα» πήρε τον δρόμο της φυλακής έπειτα από την πολύωρη απολογία της.

Πέρα από την «Μαρκέλλα» προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η μητέρα της και το ηγετικό στέλεχος της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης με το παρατσούκλι «Γιώργος. Υπενθυμίζουμε πως τα δύο κυκλώματα ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η λογίστρια που φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από την τεράστια απάτη δήλωσε αθώα και υποστήριξε πως επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν νόμιμη.

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