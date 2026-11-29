Η Άρσεναλ πήρε την ισοπαλία με σκορ 2-2 στο ντέρμπι κορυφής με την Μάντσεστερ Σίτι για την 12η αγωνιστική της Premier League. Η Σίτι είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, καθώς προηγήθηκε δύο φορές, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να διατηρεί τελικά τη διαφορά των έξι βαθμών από την αντίπαλό της.

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα άνοιξε το σκορ με τον Χάαλαντ στο 34ο λεπτό, αλλά έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι με τον Χρήστο Τζόλη να δημιουργεί τη φάση, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Χάβερτζ.

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