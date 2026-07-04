Ο Φοίνικας Σύρου ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Χρήστο Σαλταφερίδη για τη σεζόν 2026-27.

Ο Έλληνας ακραίος (2002, 1,95μ.) ήρθε στη Σύρο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και μετά το πρώτο κομμάτι της περιόδου εξελίχθηκε σε βασικό γρανάζι της ομάδας. Αγωνίστηκε συνολικά σε 41 σετ (18 συμμετοχές) με 47% στην επίθεση και 44% θετική υποδοχή και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.

«Για άλλη μια χρονιά εδώ! Χαρούμενος που συνεχίζω στην ίδια ομάδα, με τους ίδιους ανθρώπους δίπλα μου. Ήταν εύκολη απόφαση, νιώθω άνετα εδώ, νιώθω σπίτι μου. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ανυπομονώ να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά με αυτό το καινούργιο και ανανεωμένο σύνολο. Φέτος θέλουμε περισσότερα και ξέρω ότι ο κόσμος μας το αξίζει. Τους ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη», δήλωσε.