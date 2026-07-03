Οργανωμένο δίκτυο που ζημίωνε συστηματικά το δημόσιο σύστημα υγείας εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές αρχές, μετά από μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι είχαν στήσει μια εκτεταμένη κομπίνα σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιώντας συστηματικά ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις ιατρικών συνταγών για ακριβά φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε διάφορες περιοχές της Αττικής την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθη ο άνθρωπος που φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη εννέα άτομα, αποκαλύπτοντας τη βαθιά διείσδυση του κυκλώματος στον ιατρικό κλάδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρόσωπο που συνελήφθη ως αρχηγικό μέλος ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον φαρμακοποιό Σόλωνα Κατσίβελα, υποψήφιο στη Β Πειραιά.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται δύο γιατροί (ένας ψυχίατρος και μια οικογενειακή γιατρός) που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, καθώς και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων, οι οποίοι διευκόλυναν την εικονική ροή των σκευασμάτων.

Σύμφωνα με τους πρώτους επίσημους υπολογισμούς των αρχών, η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στα ταμεία του ΕΟΠΥΥ από τη δραστηριότητα της ομάδας είναι τεράστια, καθώς ήδη ξεπερνά το ποσό των 405.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της απάτης.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, έχοντας αναπτύξει δομημένη και διαρκή εγκληματική δράση με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Οργανισμού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, προχωρούσαν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις και στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων. Με αυτόν τον τρόπο λάμβαναν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ παράλληλα εμπορεύονταν τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι φέρονται να αξιοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 240 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, 1.200 ευρώ, πλήθος εγγράφων, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., κατά την οποία συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -9- άτομα (ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές φαρμακείων).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και -2- ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τις -405.000 ευρώ-, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -5.429- ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-240- συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

-1.200- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»