Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την αθλητική καριέρα της στο βόλεϊ.

H 31χρονη κεντρικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και οι «ερυθρόλευκοι» την ευχαρίστησαν για την μεγάλη προσφορά της στον σύλλογο τα τελευταία επτά χρόνια.

Η ανακοίνωση:

«Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την λαμπρή πορεία της στο βόλεϊ και «έκλεισε» έναν «κύκλο» γεμάτο επιτυχίες, αφοσίωση και ήθος. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού μας με πάθος και αξιοπρέπεια.

Επτά χρόνια μαζί, κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup Ελλάδας, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη!

Μελίνα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό βόλεϊ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Είσαι παράδειγμα για τις νέες αθλήτριες, για τις επόμενες γενιές.

Για πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Εις το επανιδείν!».