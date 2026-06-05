Η μετάβαση του Παναθηναϊκού από τη θρυλική Λεωφόρο στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Βοτανικού βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, με τον Γιάννη Αλαφούζο να εμφανίζεται πιο αισιόδοξος από ποτέ για το μέλλον του συλλόγου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε πως το μεγάλο έργο προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ομάδα θα αγωνιστεί στο νέο της σπίτι από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

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