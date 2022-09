Ξεκίνησε το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Formula Kite, Kitefoil & TT:R στο Δρέπανο Αχαΐας

Ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου, το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Formula Kite, Kitefoil & TT:R, στο Δρέπανο Αχαΐας και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Τη διοργάνωση του συγκεκριμένου πρωταθλήματος έχει αναλάβει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλός Πατρών και το αθλητικό σωματείο Cape Drepano, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Το kite surfing είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται και στην Πάτρα, όπου αθλητές, φίλοι του αθλήματος και πλήθος επισκεπτών θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη, από αθλητές της χώρας μας και όχι μόνο.

Οι επισκέπτες αναμένεται να είναι πολλοί αφού η διοργάνωση θα συνδυάζει θέαμα, θάλασσα και πολλές άλλες δράσεις μεταξύ των οποίων σεμινάρια, αγώνες επίδειξης, μουσικό φεστιβάλ και street food.

Στη διοργάνωση υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές αθλητών στη formula kite που είναι η ολυμπιακή κλάση , από τη Βουλγαρία και τη Γαλλία, μέχρι τις ΗΠΑ , τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Καραϊβική.





Το kite surfing ήταν ένα χόμπι και οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ είχαν έντονη παρουσία στην περιοχή του Δρεπάνου, από το 2011 κιόλας. Το Kitesurf Festival πραγματοποιούνταν από το Cape Drepano τα τελευταία 8 χρόνια, χωρίς όμως να έχει πάρει επίσημη μορφή. Πλέον διευρύνεται με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες διοργανώσεις στο μέλλον.

Μέσα από τους αγώνες του Πανελληνίου πρωταθλήματος στο Δρέπανο, θα συσταθεί η Εθνική ομάδα του αθλήματος, η πρώτη στην ιστορία του.



Το πρόγραμμα



Καθημερινά, σύμφωνα με το πρόγραμμα η μέρα θα ξεκινάει με την προετοιμασία των αθλητών, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνεται η έναρξη των ιστιοδρομιών, η οποία θα πλαισιώνεται από Side Events για όλες τις ηλικίες και μοναδικές συναυλίες και beach parties δίπλα στο κύμα Powered by Bacardi.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, στις 17:00 και μετά την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών την πρώτης ημέρας, ο Dj Κωνσταντίνος Γεωργίου έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του πρώτου beach party!

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα, τη σκυτάλη θα πάρουν οι Burger Project, που έρχονται να μας συναρπάσουν με τη θεατρικότητα, την ενέργεια, τη μουσική δεξιοτεχνία και το χιούμορ τους, με μεταμφιέσεις και ρεπερτόριο από Johnny Cash και Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι Alice Cooper και Ρένα Βλαχοπούλου.

Tην ίδια ημέρα στις 8:30 μ.μ. θα την παραδώσουν για ένα ανεπανάληπτο Sunset Party σε ένα από τα πιο αγαπημένα pop–rock συγκροτήματα, τους Onirama με frontman τον Θοδωρή Μαραντίνη που προβλέπεται να ξεσηκώσουν το κοινό με την απίθανη ενέργειά τους.

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022, η διασκέδαση θα ξεκινήσει από τις 11 το πρωί με ένα All Day Βeach Party με Djs απ΄ όλη την Ελλάδα: Mr Panos & Jovolos, ANDY’s, Heavy Pins, Nikos Diamantopoulos, και η βραδιά θα κορυφωθεί με την Ms Lefki και τον Cj Jeff που θα οδηγήσουν το party έως αργά τη νύχτα.

Το 1ο Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Formula Kite, KITEFOIL & TT:R, by Coffee Island, θα κορυφωθεί με τους μεγάλους τελικούς και τις απονομές την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, η διοργάνωση θα ρίξει αυλαία με την αγαπημένη μουσική καλλιτέχνιδα & κριτή του X Factor, Μαρίζα Ρίζου, που θα βρεθεί κοντά μας μαζί με την υπέροχη μπάντα της για μία μαγευτική συναυλία Powered by Bacardi δίπλα στο κύμα στο Δρέπανο με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Η συνταγή για μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά!

Η είσοδος στο 1ο OPEN Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Formula Kite, KITEFOIL και TT:R, by Coffee Island και στις συναυλίες Powered by Bacardi, είναι δωρεάν.