Τότεναμ: Αποκλείστηκε «στα χαρτιά» από το Europa Conference League

Τον αποκλεισμό της Τότεναμ από την συνέχεια του Europa Conference League στα χαρτιά, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (20/12), η UEFA.

Η Τότεναμ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa Conference League, αφού η UEFA ανακοίνωσε σήμερα (20/12) ότι ο αγγλικός σύλλογος «έχασε στα χαρτιά» τον τελευταίο αγώνα των ομίλων με τη Ρεν, μετά την ακύρωση της αναμέτρησης λόγω περιστατικών Covid-19 στην αγγλική ομάδα.

Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου, αλλά 13 περιστατικά κορωνοϊού μεταξύ των παικτών και του προσωπικού, υποχρέωσαν τα «Σπιρούνια» να μην αγωνισθούν.

Ως εκ τούτου, θα καταγραφεί ήττα 3-0 της αγγλικής ομάδας, κάτι που σημαίνει ότι Τότεναμ κατετάγη στην τρίτη θέση του ομίλου, ενώ η Ρεν κατέλαβε την πρώτη θέση.

