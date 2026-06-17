Ο Ολιβιέ Πανταλονί αποχώρησε από τη Λοριάν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νις. Ο Κορσικανός προπονητής ανακοινώθηκε και διαδέχθηκε τον Κλοντ Πιέλ στο τιμόνι των «Αετών», οι οποίοι τον υπέγραψαν με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

«Είναι τιμή μου να προπονώ έναν σύλλογο όπως η Νις. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο νότο και σε αυτή την ομάδα, την οποία γνωρίζω καλά από την εποχή μου ως παίκτης. Έφτασα στη Νις με μεγάλη ταπεινότητα αλλά και μεγάλη αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Γάλλος τεχνικός και πρόσθεσε:

«Θα μεταδώσω τις αξίες μου: ταπεινότητα, σκληρή δουλειά, σεβασμό, αποφασιστικότητα και φιλοδοξία. Είναι στο χέρι μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των οπαδών και να αποκαταστήσουμε την OGC Nice στην παλιά της δόξα».