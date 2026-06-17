Συνέντευξη Τύπου από τη Γαλλία παραχωρεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε νωρίτερα, λίγο πριν εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων, το βασικό θέμα συζήτησης κατά την επίσκεψή του στην Ευρώπη ήταν η συμφωνία με το Ιράν.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε ευχαριστώντας τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και την σύζυγό του. «Αν δεν κάναμε συμφωνία, ίσως να βομβαρδίζαμε το Ιράν για δύο χρόνια», είπε για την επικείμενη συμφωνία.

Ο Τραμπ, εκθειάζοντας τη συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ότι είχε συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τους ηγέτες της G7. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύνοδος της G7 στη Γαλλία «δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή» και πρόσθεσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ιράν «επιτυγχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, τα πάντα και πολλά περισσότερα από όσα ζητούσαμε».

Είπε ακόμη ότι η συμφωνία βάζει τέλος στην τρέχουσα σύγκρουση, ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και εμποδίζει το Ιράν να «αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο». «Αυτό ήταν το ζητούμενο», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αν οι ΗΠΑ «δεν είχαν συνάψει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερες βόμβες για άλλες τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, δύο χρόνια – ποιος ξέρει».

Σχετικά με τη συμφωνία, ο Τραμπ τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής της G7 «παρείχε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορικής συμφωνίας με πολλούς από τους στενότερους φίλους και συμμάχους μας». «Δεν ήθελα να δω μια “οικονομική καταστροφή” λόγω του πολέμου», είπε ο Τραμπ.

Η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν είναι «πολύ έξυπνη» και «πολύ λιγότερο ριζοσπαστική», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ότι βλέπουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής στον οποίο δεν είχαν ποτέ εκτεθεί».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι η συνέχιση του πολέμου θα είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

«Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή. Αν συνεχίζατε έτσι, αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί», λέει.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι «πιο λαμπρή από οποιονδήποτε άλλον… εκτός από εμένα».

«Μερικές φορές ο Νετανιάχου ενθουσιάζεται λίγο παραπάνω αλλά είναι καλός άνθρωπος»

Ο Τραμπ στη συνέχεια έκανε αναφορά στο πώς ενεπλάκησαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο, την κυριαρχία που ασκεί ο αμερικανικός στρατός επί του Ιράν και τη «φρικτή» συμφωνία του Ομπάμα με την Τεχεράνη.

Κατόπιν αναφέρθηκε στο θέμα του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για τον οποίο είπε ότι «για να είμαστε δίκαιοι… τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος».

«Μερικές φορές ενθουσιάζεται λίγο παραπάνω, αλλά τυγχάνει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια εκπληκτική συνεργασία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός».

Και συνέχισε: «Είχαμε μια μικρή διαφωνία σχετικά με τον Λίβανο. Του λέω: ”Μπορείς να δείξεις λίγο πιο ήπια στάση. Ίσως δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτήριο κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος από τη Χεζμπολάχ”.

«Αλλά η συνεργασία μας ήταν καταπληκτική. Θα πει ότι εμείς είμαστε ο μεγάλος εταίρος και αυτός ο πολύ μικρός εταίρος. Και αυτό είναι αλήθεια.»

Οι ΗΠΑ θα «επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα διανείμει αντίγραφα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Αναφερόμενος στη σύναψη συμφωνίας μετά την υπογραφή του εγγράφου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε:

«Εάν δεν επιτευχθεί μέσα σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Όμως έχουν συμφωνήσει να μην το κάνουν, και αυτό θα το δείτε πολύ καθαρά στη συμφωνία».

Αν δεν είχα σκοτώσει τον Σουλεϊμανί, δεν θα είχαμε συμφωνία»

Ο Τραμπ συνέδεσε επανειλημμένα τη συμφωνία με το Ιράν με τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ το 2020.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων των τελευταίων εβδομάδων, αλλά ότι οι ρίζες της βρίσκονται στην αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

«Αυτή δεν είναι μια συμφωνία τριών μηνών. Ήταν χρόνια στα σκαριά. Ξέρετε γιατί; Επειδή εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον στρατηγό Σουλεϊμανί. Και αν δεν τον είχα σκοτώσει, πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτή τη συμφωνία», δήλωσε.

Ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης τον Ιανουάριο του 2020, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Περιγράφοντας τον Σουλεϊμανί ως «το αφεντικό του Ιράν» και «μια τρελή ιδιοφυΐα», ο Τραμπ είπε ότι αποφάσισε να «τον ανατινάξει» όταν το Ισραήλ τού γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμούσε να προχωρήσει στην επιχείρηση.

«Δεν ήθελαν να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν όλα έτοιμα. Το βράδυ πριν από την επίθεση με ενημέρωσαν ότι δεν ήθελαν να την πραγματοποιήσουν, οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Πήρα την απόφαση να το κάνω», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

«Ήταν μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.