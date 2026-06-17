«Είμαστε ξανά φίλοι», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Όπως είναι γνωστό, τους τελευταίους μήνες η Μελόνι κρατούσε αποστάσεις από τον Τραμπ, μετά το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην Ιταλία.

«Πάντα ήμασταν φίλοι», απάντησε χαμογελώντας η Ιταλίδα πρωθυπουργός προς τον Τραμπ.

Ο Κόστα πρωταγωνίστησε και σε ακόμη μία ενδιαφέρουσα, αν και αινιγματική, συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Λίγο πριν από την έναρξη μιας συνεδρίασης, ο Τραμπ γύρισε προς το μέρος του και του είπε: «Καταλαβαίνεις», για να προσθέσει αμέσως μετά: «Γροιλανδία».

Κανένα άλλο σημείο της συζήτησης δεν καταγράφηκε, αφήνοντας περιθώρια για εικασίες σχετικά με τις παλαιότερες απειλές του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία — ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει ένταση με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Τα κινεζικά αυτοκίνητα και το ξεχασμένο ρολόι του Μακρόν

Μια άλλη συνομιλία, μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αποδείχθηκε πιο αποκαλυπτική για την εμπορική πολιτική. Συζητώντας για μια συμφωνία που είχε συνάψει ο Καναδάς με την Κίνα, σχετικά με τις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων —η οποία δεν είχε γίνει δεκτή με θέρμη από την Ουάσιγκτον— ο Κάρνεϊ εξήγησε ότι αυτή αφορά «λιγότερο από το 3% της αγοράς μας, δηλαδή 49.000 αυτοκίνητα».

«Νόμιζα πως αυτό θα σας άρεσε», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.

«Αυτό είναι καλό», απάντησε ο Τραμπ. «Μου αρέσει».

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, Εμανουέλ Μακρόν, πρόσφερε ένα πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο όταν ξέχασε το ρολόι του μετά το γεύμα. «Άφησε το ρολόι του εδώ. Έχουμε το ρολόι του», είπε ο Κάρνεϊ στους υπόλοιπους ηγέτες. «Δώστε το σε εμένα, αν το άφησε. Δώστε το», απάντησε αστειευόμενος ο Τραμπ, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Η προσπάθεια της Μελόνι και η καθυστέρηση του «Αφεντικού»

Μια πιο ανθρώπινη στιγμή προέκυψε όταν η συζήτηση στράφηκε στην προσπάθεια της Τζόρτζια Μελόνι να κόψει το κάπνισμα. Όταν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τη ρώτησε αν είχε καπνίσει το πρώτο τσιγάρο της ημέρας, εκείνη απάντησε περήφανα πως δεν έχει καπνίσει «από την 1η Μαΐου». Καθώς οι υπόλοιποι την επαινούσαν, η Μελόνι σήκωσε τα χέρια της πανηγυρικά, με τον Κάρνεϊ να τη ρωτά αν χρησιμοποιεί κάποιο ειδικό έμπλαστρο.

Την τελευταία ημέρα των εργασιών, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε με καθυστέρηση στην αίθουσα. Οι υπόλοιποι ηγέτες κάθονταν ήδη γύρω από το οβάλ τραπέζι, έτοιμοι να συζητήσουν για την οικονομική διείσδυση της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές. Μπαίνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφώνησε: «Εγώ είμαι το αφεντικό!», κάνοντας τους πάντες να ξεσπάσουν σε γέλια.

Ποδόσφαιρο, Champions League και το ρινγκ του Λευκού Οίκου

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να βρίσκεται σε εξέλιξη, το ποδόσφαιρο κυριάρχησε στις ανεπίσημες συζητήσεις. Καθώς συγκεντρώνονταν για το γεύμα της Τρίτης, ο Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες αντάλλασσαν σχόλια, ενώ ακούστηκε και η γνωστή γαλλική ιαχή «Allez les Bleus!».

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην πρόσφατη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ισοπαλία (0-0) που απέσπασε το Πράσινο Ακρωτήρι από την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία: «Πραγματικά εντυπωσιακό, πρέπει να το πω».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ προτίμησε να στρέψει τη συζήτηση στο UFC America 250, τη διοργάνωση μεικτών πολεμικών τεχνών που φιλοξενήθηκε στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που παρακολούθησε τους αγώνες ανήμερα των 80ών γενεθλίων του, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC, Ντάνα Γουάιτ.

Η διπλωματία των δώρων: Ποδήλατα και φανέλες

Η σύνοδος έκλεισε με συμβολικές ανταλλαγές δώρων. Ο Εμανουέλ Μακρόν χάρισε στους ομολόγους του από ένα ποδήλατο, θέλοντας να προβάλει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας που θα διεξαχθεί το επόμενο έτος στις γαλλικές Άλπεις. Αν και δεν υπήρξε ανοιχτό μικρόφωνο για να καταγράψει την αντίδραση του Τραμπ, είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι λάτρης του αθλήματος, έχοντας δηλώσει στο παρελθόν ότι η μοναδική του άσκηση είναι το γκολφ.

Τέλος, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, παρά την πρόσφατη αντιπαράθεσή τους για το Ιράν, πρόσφερε στον Τραμπ μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας με το όνομά του και τον αριθμό 47.

Ο Τραμπ τη σήκωσε, πόζαρε χαμογελαστός για τους φωτογράφους με τη φανέλα.