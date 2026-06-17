Φτάνοντας τελευταίος σε μια συνάντηση εργασίας για τη διεθνή ανάπτυξη στη σύνοδο κορυφής της G7, στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους άλλους αρχηγούς κρατών ή επικεφαλής κυβερνήσεων που ήταν ήδη παρόντες στην αίθουσα: «Εγώ είμαι το αφεντικό», πριν πάρει τη θέση του δίπλα στον Εμανουέλ Μακρόν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σε άλλο σημείο, ο Αμερικανός πρόεδρος, συνηθισμένος όπως πολλοί συμπατριώτες του να ανοίγει τον κλιματισμό, παραπονέθηκε ότι έκανε «πολύ ζέστη» στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Από την άφιξή του τη Δευτέρα στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνήθως δεν απολαμβάνει αυτές τις πολυμερείς συναντήσεις, ήταν αρκετά εξυπηρετικός, ομολογουμένως χάρη στην προσοχή των ομολόγων του.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν σε αυτή τη σύνοδο κορυφής της G7 ήταν η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, το πρωτόκολλο της οποίας θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

«Νομίζω ότι θα προχωρήσει γρήγορα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «[ήθελε] να συμβεί», επειδή το θεοκρατικό καθεστώς φέρεται να ήταν πρόθυμο να συνεχίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

«Αρχικά, ήταν γραμμένο ότι δεν θα ανέπτυσσαν πυρηνικά όπλα». «Είπα, “Όχι, όχι, όχι, δεν πρόκειται να το αναπτύξετε, αλλά ούτε πρόκειται να το πιστέψετε”», διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Le Monde