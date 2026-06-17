Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε πρόσφατα για την πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και για πιο προσωπικές πλευρές της ζωής του, σε συνέντευξή του στο Action24.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα που έχει προς τα έξω, λέγοντας πως πολλές φορές το πρόσωπό του λειτούργησε υπέρ της καριέρας του.

Όπως σημείωσε, του έχουν πει ότι διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ύφος που “γράφει” στην κάμερα και παραδέχτηκε πως αυτό τον έχει βοηθήσει σημαντικά επαγγελματικά, σε σημείο που θεωρεί ότι του οφείλει ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής του.

Παράλληλα, μίλησε με θετικό τρόπο για τη ζωή του συνολικά, αναγνωρίζοντας πως αισθάνεται τυχερός τόσο για τις επαγγελματικές ευκαιρίες, όσο και για την οικογένειά του.

Όπως είπε, βλέπει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να βρει ισορροπία και ικανοποίηση σε όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα, περιγράφοντας τις διαφορές τους στον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής όταν γνωρίστηκαν.

Τόνισε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε μέσα από τον έρωτα και την κοινή πορεία, με αποτέλεσμα να προσαρμοστούν και οι δύο σε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω συνήθειες και επιλογές που δεν ταίριαζαν πλέον στη ζωή τους ως οικογένεια.

«Διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα, όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου της οικογένειας, ήταν μια τύπισσα με δερμάτινα, μηχανόβια που έλεγε δεν θα παντρευτώ ποτέ. Δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε ερωτευτήκαμε και η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι με τον άνθρωπο αυτό θέλω να είμαι και να κάνω οικογένεια οπότε όλα τα άλλα περιττεύουν. Η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια, αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε θέλουμε να είμαστε μαζί», αποκάλυψε ο ίδιος.

Τέλος, μίλησε και για τις κόρες του, οι οποίες έχουν ακολουθήσει μουσική πορεία ως “Σκιαδαρέσες”, εκφράζοντας αρχικά την προσωπική του επιφύλαξη για το όνομα, αλλά και τη χαρά του για τη διαδρομή τους.

Όπως είπε, τον συγκινεί το γεγονός ότι έχουν βρει τον δικό τους δρόμο, παρότι πρόκειται για έναν απαιτητικό χώρο, ενώ αναγνώρισε ότι πλέον διαχειρίζονται μόνες τους την επαγγελματική τους πορεία.

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