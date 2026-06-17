Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε η Πέμη Ζούνη, μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της σε ηλικία μόλις 11 ετών και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

Η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids στο YouTube, θυμήθηκε τα συναισθήματα που τη σημάδεψαν μετά τον θάνατο του πατέρα της, εξηγώντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας της, ένιωθε ότι έπρεπε να στηρίξει την οικογένειά της.

«Όταν πέθανε ο μπαμπάς μου ήμουν 11 ετών. Καταλάβαινα απόλυτα τι συνέβαινε και ένιωθα πως έπρεπε να στηρίξω τη μητέρα μου και τη μικρότερη αδελφή μου. Ευτυχώς είχαμε δίπλα μας τη γιαγιά και τον παππού μου, που στάθηκαν πολύ σημαντικοί εκείνη την περίοδο», ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε πως οι αναμνήσεις που έχει από τον πατέρα της είναι περιορισμένες, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κρατούσαν συχνά μακριά από το σπίτι. Όπως είπε, προσπάθησε μεγαλώνοντας να διατηρήσει ζωντανές τις στιγμές που είχαν μοιραστεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του, κάτι που της προκάλεσε θυμό για αρκετό καιρό.

«Θυμάμαι πως ένιωσα σοκ αλλά και θυμό, γιατί δεν με πήραν στην κηδεία επειδή ήμουν μικρή. Μεγαλώνοντας το διαχειρίστηκα διαφορετικά, όμως πάντα σκέφτομαι ότι ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και λυπάμαι που δεν πρόλαβε να με δει να μεγαλώνω, να παρακολουθήσει την πορεία μου και να κάνουμε συζητήσεις που δεν προλάβαμε ποτέ να έχουμε», εξομολογήθηκε.

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, η Πέμη Ζούνη μίλησε για μια απώλεια που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στη μνήμη και την καρδιά της, ακόμη και τόσα χρόνια μετά.

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