Ο Χάρι Γουίλσον έχει προσφορά από την Φούλαμ, την Έβερτον και την Άστον Βίλα και σύμφωνα με το «Sky Sports News» από το καλοκαίρι θα μετακομίσει στο Μπέρμιγχαμ.

Η ομάδα του Λονδίνου του προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, μια καλή προσφορά έχει κάνει και η Έβερτον για να «μετακομίσει» στο Λίβερπουλ, αλλά η Βίλα μπήκε δυναμικά στη διεκδίκηση του και φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον ατζέντη του.

Ο 29χρονος Ουαλός διεθνής εξτρέμ πήγε στην ομάδα του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2021 από τη Λίβερπουλ και την περασμένη σεζόν είχε έξι γκολ και δύο ασίστ σε 27 αγώνες στην Premier League και στο κύπελλο. Φέτος είναι ακόμη καλύτερος με 11 γκολ και επτά ασίστ σε 38 ματς.

Ο Γουίλσον είχε προτάσεις και το περασμένο καλοκαίρι από Λιντς και Έβερτον, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας του Μάρκο Σίλβα. Τον Ιούνιο μένει ελεύθερος και η Άστον Βίλα τού προσφέρει τετραετές συμβόλαιο, με αποδοχές στα έξι εκατ. ευρώ, για ν’ απαντήσει αρνητικά στην πρόταση της Έβερτον και να πάει στο «Βίλα Παρκ» και όχι στο Λίβερπουλ.