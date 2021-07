Αγγλική τρέλα στο Λονδίνο για τον τελικό του Euro!

Πανδαιμόνιο επικρατεί στο Λονδίνο λίγες ώρες πριν τον τελικό του Euro 2020 (22.00, ANT1), όπου θα κονταροχτυπηθούν η Αγγλία και η Ιταλία.

Η φιέστα στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, η οποία έχει βάλει τα καλά της για το μεγάλο ματς, συνεχίζεται και, όχι απλά δεν έχει πέσει ο ρυθμός, αλλά το… πάρτι φουντώνει ολοένα και περισσότερο.

Υπενθυμίζεται ότι τα «τρία λιοντάρια» διεκδικούν απόψε το παρθενικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Δυστυχώς όμως δεν λείπουν και τα παρατράγουδα από το πάρτι των Άγγλων, καθώς η Leicester Square έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο, ενώ παράλληλα έχουν προκληθεί ζημιές σε γειτονικά καταστήματα.

Bottles and Missiles are currently being thrown in Leicester Square, London.



pic.twitter.com/22SXEHZ6yL