Copa America: Ανατροπή για Παραγουάη απέναντι στη Βολιβία

Η Παραγουάη εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως η Βολιβία έπαιζε για ένα ημίχρονο με 10 ποδοσφαιριστές και έκανε την ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 3-1.

Η Βολιβία προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σααβέντρα, με την Παραγουάη όμως να αποκτάει τον έλεγχο του αγώνα και να πιέζει για την ανατροπή. Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σεουλάρ δέχθηκε κόκκινη κάρτα και οι ισορροπίες άλλαξαν στον αγώνα.

Η Παραγουάη εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε της Βολιβίας. Αρχικά ισοφάρισε με τον Κακού Ρομέρο στο 62ο λεπτό, ενώ ο Άνχελ Ρομέρο έκανε το 2-1 στο 65ο λεπτό. Την… χαριστική βολή έδωσε και πάλι ο Άνχελ Ρομέρο στο 80ο για το τελικό 3-1.

Angel Romero again to make it three for it for Paraguay.

