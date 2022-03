Ξέσπασε σε κλάματα ο Σεφτσένκο: «Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Αντρέι Σεφτσένκο μίλησε με δάκρυα στα μάτια σε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης για την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, απευθύνοντας για ακόμη μία φορά έκκληση για βοήθεια προς την Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Che Tempo Che Fa», ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου ανέφερε: «Η μαμά μου, η αδερφή μου και άλλοι συγγενείς μου είναι ακόμα στην Ουκρανία, τους μιλάω καθημερινά. Ήταν επιλογή τους να μείνουν.

Δεν μπορώ να δω τι συμβαίνει στη χώρα μου χωρίς να κλάψω. Μου λένε την αλήθεια για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, τις βομβαρδισμένες πόλεις, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους που σκοτώθηκαν.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, να βρει μια διπλωματική λύση και να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

Εν συνεχεία ο Σεφτσένκο επισήμανε: «Όταν έφτασα στην Ιταλία, η χώρα μου άνοιξε την καρδιά της. Με έκανε να νιώσω σαν ένας από εσάς και νιώθω ότι εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Τώρα σας το ζητώ εγώ. Ανοίξτε τις καρδιές σας στους ανθρώπους μου, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Κάντε τους να νιώσουν όπως κάνατε με μένα. Υπάρχει ήδη πολλή στοργή από όλους, το ξέρω, αλλά ζητώ περισσότερα».

Τέλος, ο Ουκρανός προπονητής μίλησε και για τον πρόεδρο της χώρας του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας: «Η Ουκρανία θέλει να είναι μέρος της Ευρώπης, ήταν δική μας απόφαση ως λαός. Ο Ζελένσκι είναι ένας σπουδαίος πρόεδρος που μας καθοδηγεί για την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας».

"Quando sono arrivato in Italia sono stato accolto come uno di voi, sento l'Italia come seconda patria. Vi chiedo perfavore di aprire cuore alla mia gente di aiutare donne e bambini"



Le parole di Andriy #Shevchenko (@jksheva7), voce e simbolo dell'#Ucraina. @chetempochefa pic.twitter.com/9Ihjf52bBm