Μπάσκετ: Στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ο Ερτέλ

Αφού πρώτα περίμενε να ολοκληρωθεί το Ευρωμπάσκετ, ο Τομά Ερτέλ, υπέγραψε για 1+1 χρόνια στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από τη ρωσική ομάδα.

Ο Γάλλος διεθνής πόιντ γκαρντ δεν ήθελε να ρισκάρει τη συμμετοχή του στην εθνική Γαλλίας, μετά την απόφαση της γαλλικής Ομοσπονδίας να μην συμπεριληφθούν στην εθνική ανδρών των «μπλε» παίκτες που αγωνίζονται στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Έτσι, αν και είχε από το καλοκαίρι στα... χέρια του την πρόταση της Ζενίτ έκανε υπομονή πριν βάλει την υπογραφή του.

Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τους Γάλλους στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή (18/9), στο Ευρωμπάσκετ, ο Ερτέλ μετακομίζει στην Αγία Πετρούπολη για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ.

