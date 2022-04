ΝΒΑ: Εντυπωσιακός στο ντεμπούτο του με την Οκλαχόμα ο Καλαϊτζάκης

Εντυπωσιακό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με τους Οκλαχόμα Θάντερ.

Ο Έλληνας άσος, ο οποίος, μετά τις άκρως θετικές εμφανίσεις του με την θυγατρική ομάδα της Οκλαχόμα στη G-League υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τον σύλλογο του ΝΒΑ, έκλεψε την παράσταση στη νίκη επί των Μπλέιζερς με 98-94 σκορ, τελειώνοντας το ματς με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και τρία κλεψίματα σε 42 λεπτά.

