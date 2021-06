Πατέρας Έρικσεν στον ατζέντη του: «Ο Κρίστιαν είναι εκτός κινδύνου, μπορεί και μιλάει»!

Σε επικοινωνία που είχε ο ατζέντης του Κρίστιαν Έρικσεν, Μάρτιν Σουτς με τον πατέρα του Δανού ποδοσφαιριστή, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε από το νοσοκομείο, ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.



Όπως είχε πει και νωρίτερα σε ραδιοφωνικό δίκτυο ο Σουτς, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αναπνέει κανονικά και μπορεί να επικοινωνήσει με τους γύρω του.

Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά ξεπερνά τον κίνδυνο και όλοι περιμένουν με αγωνία τις τελικές εξετάσεις.

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. 🙏🏻 #prayforEriksen



Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET.