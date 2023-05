Το μήνυμα του Νόβακ Τζόκοβιτς για το Κόσοβο μετά τη νίκη του στο Ρολάν Γκαρός

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο βόρειο Κόσοβο τη Δευτέρα (29/05) αναφέρθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς αμέσως μετά τη νίκη επί του Αμερικανού Αλεξάντρ Κοβάτσεβιτς (Νο 114), για το Ρολάν Γκαρός.

Συγκεκριμένα, μετά νίκη-πρόκριση στον επόμενο γύρο του γαλλικού Όπεν ο «Νόλε» (Νο 3), στην «καθιερωμένη» υπογραφή του στην κάμερα, έγραψε: «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τις βιαιοπραγίες».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ξεσπάσει επεισόδια στην πόλη Ζβέτσαν του Βορείου Κοσόβου μεταξύ Σέρβων διαδηλωτών και δυνάμεις καταστολής της KFOR, της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή, στα οποία τραυματίστηκαν δύο διαδηλωτές.

Novak Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia. Stop the violence” after his win today at Roland Garros pic.twitter.com/75fSplaVZZ