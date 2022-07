Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε Κουντέ και έβαλε ρήτρα 1 δις στο συμβόλαιό του!

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την απόκτηση του Ζιλ Κουντέ από τη Σεβίλλη, βάζοντας στο συμβόλαιο του Γάλλου αμυντικού μία εξωπραγματική ρήτρα!

Οι Ανδαλουσιανοί θα καρπωθούν από τη μεταγραφή του 24χρονου στόπερ 50 εκατ. ευρώ και άλλα 10 υπό την μορφή μπόνους.

Ο Κουντέ υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2027 με τους Καταλανούς. Εντύπωση προκαλεί η ρήτρα αποδέσμευσης που του έβαλαν οι «μπλαουγκράνα», η οποία αγγίζει το 1 δις ευρώ!

Barcelona is your new home. Welcome, @jkeey4! pic.twitter.com/8yrLZHo9zO