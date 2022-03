Ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο γυναικείο ποδόσφαιρο: 91.553 φίλαθλοι στο clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης!

Ιστορία γράφτηκε στο ισπανικό Clasico ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, για τα προημιτελικά του Champions League Γυναικών, όπου οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 5-2 της «βασίλισσας», κι έτσι με συνολικό απολογισμό τερμάτων 8-3 πήραν με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Πιο συγκεκριμένα, στη ρεβάνς των δύο ομάδων, που διεξήχθη στο «Καμπ Νου» βρέθηκαν 91.553 θεατές, με τον συγκεκριμένο αριθμό φιλάθλων να αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, κάτι που επισήμανε και σε ανάρτησή της η ομάδα της Καταλονίας.

Το νέο ρεκόρ των Καταλανών, προσπέρασε την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή συλλόγου, που κατείχε η Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2019, με την παρουσία 60.739 θεατών στον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσελόνα για το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Παράλληλα, ξεπέρασε και το ρεκόρ προσέλευσης κόσμου σε αγώνα γυναικών, που είχε καταγραφεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1999 ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα, όπου είχαν δώσει το «παρών» 90.195 θεατές στο γήπεδο «Rose Bowl» της Πασαντίνα.

«Είμαι πραγματικά άφωνη... Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα τόσο γεμάτο γήπεδο σε αγώνα μας. Η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι μέσα από τη δουλειά, την εξέλιξή μας και τις νίκες, για να τους το ανταποδώσουμε» δήλωσε αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ, η σταρ της γυναικείας ομάδας της «Μπάρτσα», Αλέξια Πουτέγιας, εκστασιασμένη απ' την παρουσία του κόσμου της Μπαρτσελόνα.

Culers, the world record for attendance at a women's football match is ours! pic.twitter.com/Hu94A9PXDO