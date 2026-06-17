Ο επιθετικός της Ολλανδίας, Κόντι Χάκπο, δήλωσε ότι η ομάδα του θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Αλεξάντερ Ίσακ, στο ματς με την Σουηδία για τον 6ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ίσακ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου μετά τη μεταγραφή του από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, ωστόσο, έχει επανέλθει πλήρως και άνοιξε λογαριασμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη νίκη της Σουηδίας με 5-1 επί της Τυνησίας.

«Ήμασταν πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε. Στο τέλος ήταν ξανά απολύτως έτοιμος, πέτυχε κάποια γκολ και αγωνίστηκε πολύ καλά. Και φυσικά ξεκίνησε εξαιρετικά το τουρνουά με την εμφάνισή του», δήλωσε ο Χάκπο και συνέχισε:

«Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Επομένως, πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα».

Η Ολλανδία χρειάζεται τη νίκη μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ιαπωνία στην πρεμιέρα της, ωστόσο ο Χάκπο ανέφερε ότι δεν υπάρχει επιπλέον πίεση εν όψει της αναμέτρησης.

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε τα παιχνίδια, γιατί θέλουμε να προκριθούμε από τη φάση των ομίλων. Προφανώς το αποτέλεσμα της Σουηδίας ήταν πολύ καλό για εκείνους, αλλά πρέπει να το δούμε ξεχωριστά και να επικεντρωθούμε μόνο στους εαυτούς μας και σε όσα μπορούμε να βελτιώσουμε», δήλωσε ο 27χρονος επιθετικός.

Ο Χάκπο τόνισε επίσης ότι η Ολλανδία θα αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από το εναρκτήριο παιχνίδι απέναντι στην πειθαρχημένη αμυντικά Ιαπωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των περιορισμένων χώρων.

«Πιστεύω ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες συνθήκες, αν και ίσως η διάταξη της Σουηδίας να είναι λίγο διαφορετική. Νομίζω ότι θα το αναλύσουμε αύριο και στη συνέχεια θα καταρτίσουμε το κατάλληλο πλάνο αγώνα, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες», ανέφερε.

Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στο Χιούστον το Σάββατο (20/6), ενώ αργότερα την ίδια ημέρα η Τυνησία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία στο Μοντερέι.