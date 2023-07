Ανακοίνωσε Ονάνα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Kάτοικος «Ολντ Τράφορντ» είναι πλέον και με τη... βούλα ο Αντρέ Ονάνα, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (20/7) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του έως το καλοκαίρι του 2028, με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος.

Ο διεθνής Καμερουνέζος γκολκίπερ θα είναι ο αντικαταστάτης του Νταβίντ Ντε Χέα, με τους «κόκκινους διαβόλους» να βγάζουν από τα ταμεία τους το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους απ’ την Ίντερ.

Ο Ονάνα έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα 104 απ’ τα 255 επίσημα παιχνίδια του με τις φανέλες συλλόγων, ενώ έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα KNVB με τον Άγιαξ, αλλά κι ένα Κύπελλο κι ένα Super Cup Ιταλίας με την Ίντερ.

«Το να ενταχθώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια απίστευτη τιμή. Έχω δουλέψει σκληρά όλη μου τη ζωή για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή, ξεπερνώντας πολλά εμπόδια στην πορεία. Το να περπατήσουμε στο Old Trafford για να υπερασπιστούμε την εστία μας θα είναι μια άλλη καταπληκτική εμπειρία.

Αυτή είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού για μένα, με νέους συμπαίκτες και νέες φιλοδοξίες για να παλέψω» τόνισε λίγο μετά τις υπογραφές ο Ονάνα και πρόσθεσε:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μια μακρά ιστορία τρομερών τερματοφυλάκων και τώρα θα δώσω τα πάντα για να δημιουργήσω τη δική μου κληρονομιά τα επόμενα χρόνια.

Είμαι ενθουσιασμένος από την ευκαιρία να δουλέψω ξανά με τον Έρικ τεν Χαγκ κι ανυπομονώ να παίξω τον ρόλο μου στην ομάδα. Ξέρω ότι είναι αποφασισμένος να προσφέρει σε αυτόν τον μεγάλο ποδοσφαιρικό σύλλογο».

That's his name 👇@AndreyOnana is United! 🔴#MUFC