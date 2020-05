Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έδωσε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι το προβάδισμα στην Μπάγερν Μονάχου στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Ουνιόν Βερολίνου, καταφέρνοντας να φτάσει τα 40 γκολ για 5η συνεχόμενη σεζόν με τη φανέλα των Βαυαρών.

40 - Robert Lewandowski has now scored 40+ goals in all competitions in each of the last five seasons:



15-16 | 42 in 51 apps

16-17 | 43 in 47 apps

17-18 | 41 in 48 apps

18-19 | 40 in 47 apps

19-20 | 40 in 34 apps*



