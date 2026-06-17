Εκατοντάδες Άγγλοι φίλαθλοι στο Ντάλας αγνόησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις συστάσεις της αστυνομίας να διαλυθούν από παμπ της πόλης, αφού είχαν ήδη καταναλώσει περισσότερες από 5.000 μπύρες την παραμονή της πρεμιέρας της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κροατία στο AT&T Stadium, με τον αρχηγό Χάρι Κέιν να χαρακτηρίζει τη διοργάνωση «μία από τις καλύτερες ευκαιρίες» για την κατάκτηση ενός μεγάλου τροπαίου, καλώντας τους φιλάθλους να ζήσουν τον ενθουσιασμό είτε βρίσκονται στις ΗΠΑ είτε στην Αγγλία.

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